Ex-Bayern-Talente starten im Ausland durch: Zirkzee und Tillman zeigen sich treffsicher

1:10Sie mussten teilweise erst die Bundesliga verlassen, um ihr Glück zu finden. Wir blicken auf einige Kicker, die aktuell in den europäischen Top-Ligen auf sich aufmerksam machen. So beweist Joshua Zirkzee in der Serie A seine Knipser-Qualitäten, während sich Micky van de Ven für Tottenham bereits als unverzichtbar bewiesen hat.