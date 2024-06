Ex-Bayern-Spieler mit bekanntem Namen: Aachen holt Gaudino

Nach einigen Jahren im nahen Ausland kehrt Gianluca Gaudino zurück in den deutschen Profifußball. Nachdem er bereits in den vergangenen Tagen in Aachen mittrainiert hatte, erhielt er nun einen Vertrag bei der Alemannia.

Vor rund zehn Jahren, im Sommer 2014 wurde Gianluca Gaudino blitzartig deutschlandweit berühmt. Und das nicht wegen seines Vaters, dem Ex-Nationalspieler Maurizio Gaudino. Gaudino Junior, damals eigentlich in der A-Jugend des FC Bayern aktiv, wurde zu Saisonbeginn plötzlich regelmäßig vom damaligen Bayern-Cheftrainer Pep Guardiola eingesetzt. Konstant durchsetzen konnte er sich ob der großen Konkurrenz nicht, es folgten Stationen im nahen europäischen Ausland.

So wirklich glücklich schien er aber weder in der Schweizer Super League, wo er für St. Gallen und die Young Boys Bern spielte, noch in Österreich (SCR Altach) oder Italien (Chievo Verona) zu werden. Zwar gewann er mit YB zweimal den Titel in der Schweiz und stieg mit dem FC Lausanne-Sport in die höchste Schweizer Liga auf, immer wieder warfen den hochveranlagten Mittelfeldmann aber auch Verletzungen zurück. Zuletzt spielte er beim österreichischen Zweitligisten Stripfing.

Gaudino überzeugt die Alemannia im Probetraining

Nachdem Gaudino zwischenzeitlich in der Saison 2021/22 wieder für ein halbes Jahr im deutschen Profifußball beim SV Sandhausen aktiv war, kehrt er nun erneut nach Deutschland zurück. Nach einem Probetraining in den vergangenen Tagen erhielt der 27-Jährige einen Vertrag beim Drittligaaufsteiger Alemannia Aachen. Eine Vertragslaufzeit gab der Verein nicht bekannt.

In der Kaiserstadt hinterließ er beim Vorspielen offensichtlich einen positiven Eindruck: "Gianluca bringt eine Menge Erfahrung in verschiedenen Ligen mit, zudem verfügt er über sehr gute Ballbehandlung und Übersicht. Er möchte sich stets in den Dienste der Mannschaft stellen, was für ihn ganz oben auf der Liste steht, wenn es um eine ordentliche Performance auf dem Platz geht", wird Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor der Alemannia, auf der Vereinshomepage zitiert: "Wir hatten sehr gute gemeinsame Gespräche, in denen uns auch Gianlucas Persönlichkeit vollends überzeugt hat. Zudem hat er in den letzten Tagen hier im Training überzeugt und kennt die Mannschaft bereits."

Die Alemannia ist ein Riesen-Traditionsklub mit großer Strahlkraft. Gaudino über seinen Wechsel nach Aachen

Und auch Gaudino blickt zuversichtlich auf seine neue Aufgabe in Aachen: "Ich habe mich in den vergangenen Tagen in der Mannschaft schon sehr wohl gefühlt und freue mich nun, ein Teil von ihr zu sein. Dazu hatte ich sehr konstruktive und gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Worauf ich mich außerdem freue, ist die Atmosphäre auf dem Tivoli. Ich habe von den Alemannia-Fans viel gehört und bin voller Vorfreude, das jetzt alles selbst zu erleben. Die Alemannia ist ein Riesen-Traditionsklub mit großer Strahlkraft."