Ex-Bayern-Profi mittendrin: Das ungewohnt heiße Titelrennen in Griechenland

Die griechische Super League erlebt den spannendsten Titelkampf seit Jahren. Wie stehen die Chancen des Quartetts? Welche Ex-Bundesligaspieler mischen mit? Und plant Olympiakos weitere Wintertransfers?

In der Bundesliga will noch nicht jeder an einen spannenden Titelkampf glauben, doch in der griechischen Super League ist es schon seit Wochen Fakt: Es läuft die spannendste Saison der letzten 30 Jahre. Bei sechs ausstehenden Spieltagen und zehn folgenden in den Play-offs trennen das Führungsquartett nur fünf Punkte.

Die fehlende Spannung der letzten Jahre lag daran, dass Serienmeister Olympiakos meist frühzeitig das Rennen entschieden hat - und wenn es einmal nicht so war, konnte maximal ein Widersacher den Rekordmeister aus Piräus überholen. Wie 2010 Panathinaikos, 2018 AEK oder 2019 PAOK. Doch dass alle vier Teams sich berechtigte Titelhoffnungen bis in die Schlussphase der regulären Saison machen konnten, gab es so noch nie. Und erstmals seit 2008, als die Play-offs eingeführt wurden, könnte der Meister in letzter Sekunde feststehen.

Die Vorfreude aufs Saisonfinale ist auch dem langjährigen Kommentator des Pay-TV-Senders "Cosmote", Sotiris Kostavaras, anzumerken: "Das derzeitige Titelrennen ist ohne Zweifel das spannendste seit vielen Jahren. Die Spiele sind hochklassiger als früher, was auch an dem verbesserten Zustand der meisten Spielstätten liegt", sagte der 51-Jährige dem kicker. "Die Führungswechsel beleben den Vierkampf enorm. Panathinaikos war in der Hinrunde konstant gut, fast schon überragend, momentan spielt AEK den besten Fußball. Nach der WM-Pause erscheinen aber PAOK und Olympiakos enorm verbessert. Wir gehen auf die Play-offs zu, in denen dann alle weitere zwei Mal gegeneinander antreten müssen. Da können Tagesform und Nuancen am Ende über den Meister entscheiden."

Panathinaikos kommt nach furiosem Saisonstart ins Stottern

Zu Saisonbeginn legte Panathinaikos im zweiten Jahr unter Trainer Ivan Jovanovic furios los und stand bis zur WM-Pause bei unglaublichen zwölf Siegen in 13 Hinrundenspielen. Lediglich im Derby gegen Erzrivale Olympiakos mussten sich die homogen auftretenden Athener mit einem 1:1-Remis zufriedengeben. Doch nach der Pause stockt es beim Tabellenführer enorm. Von 21 möglichen Punkten holte Panathinaikos gerade mal acht. Verletzungen, Formtiefs von Leistungsträgern und der zu kleine Kader waren die Gründe dafür, dass nicht nur der Acht-Punkte-Vorsprung auf AEK, sondern letztens auch die Tabellenführung verloren ging.

Die "Grün-Weißen" schlossen im Transfermarkt drei Lücken und erhoffen sich frische Impulse. Vom ungarischen Mittelfeldspieler Laszlo Kleinheisler (absolvierte 2016 18 BL-Spiele für Werder und Darmstadt, ein Tor), dem Argentinier Daniel Mancini, der vom Ligarivalen Aris für 2,5 Millionen Euro kam, und Unions Leihspieler Tymoteusz Puchacz für die linke Abwehrseite.

Bis dahin muss der Athener Traditionsklub, der am Freitag 115 Jahre alt wurde, den Stadtrivalen AEK jagen. Die "Gelb-Schwarzen" um Trainer Matias Almeyda nutzen momentan die Euphorie rund um die neue Arena: Elf Siege in elf Spielen mit 26:2 Toren belegen dies eindeutig. Das neu formierte Team hat den besten Angriff, die beste Abwehr und die meisten Torschüsse in der Liga. Mit zehn Siegen in elf Partien nach der WM-Pause ist AEK aktuell das Maß aller Dinge und erklomm vor einer Woche nach der Niederlage von Panathinaikos in Tripoli (0:1) erstmals in der laufenden Saison die Tabellenführung. Vor allem Stürmer Levi Garcia (zehn Ligatore, drei Vorlagen), der Mexikaner Orbelin Pineda (sieben Tore, vier Assists) und der frühere Frankfurter und Hoffenheimer Mijat Gacinovic (fünf Tore, fünf Vorlagen) treffen aus allen Lagen.

Transferfenster noch nicht ganz zu: Nutzt Olympiakos das?

Fünf Punkte hinter AEK und drei hinter Panathinaikos folgen Olympiakos und PAOK, die an diesem Sonntag in Thessaloniki aufeinandertreffen. Aber auch der Unterlegene vom Sonntag hat noch alle Chancen. Panathinaikos muss nächste Woche zu Aris, danach zum Erzrivalen nach Piräus, PAOK empfängt in zwei Wochen AEK. Und der lädierte Serienmeister muss am letzten Spieltag in AEKs neue Festung.

Apropos Olympiakos. Nach dem schlechtesten Halbjahr seiner jüngeren Geschichte, in dem über 40 eingesetzte Spieler in Liga und Europa League scheiterten, scheint Real-Ikone Michel ein einigermaßen funktionierendes Gebilde gefunden zu haben. Doch sein Offensivplan mit drei Zehnern (James Rodriguez, Pepe Biel, Kostas Fortounis) ist eher kein geeigneter für die heiße Endphase im Titelrennen. Doch niemand sollte den Serienmeister unterschätzen. 13 Spieler verließen im Januar den Verein, vier kamen bislang neu hinzu. Bislang? In Hellas darf man vereinslose Spieler noch bis zum 17. Februar verpflichten. Und in Piräus konnte man schon immer Niederlagen mit Neuverpflichtungen leichter verkraften.

Diese Möglichkeit wird Überraschungsteam PAOK eher nicht nutzen, es sicherte sich zeitig die Erfahrung von Taison, der bis 2021 jahrelang in Donezk kickte. Die Nordgriechen sahen zum Start die laufende Saison als Übergangsjahr, um viele junge Akteure aufzubauen. Doch mit Mittelfeldmotor Tiago Dantas (früher FC Bayern) und dem 19-jährigen Shootingstar Giannis Konstantelias stellt PAOK die Weichen jetzt schon unerwartet früh. Und würde sich am Saisonende sicher nicht gegen einen Meistertitel wehren.

Einschaltquoten und Zuschauerzahlen merklich gestiegen

Wer am Ende den Titel holt, weiß heute noch keiner. Doch der Vierkampf wertet die Liga enorm auf, die Einschaltquoten sind deutlich besser als sonst. Dass die beiden Ersten die Champions-League-Qualifikation erreichen, erhöht das ohnehin große Interesse. Selbst der Dritte oder Pokalsieger kann die Europa-League-Play-offs erreichen. Zwei Trostplätze in der Qualifikation der Conference League bleiben dem Vierten und Fünften.

Auch die Zuschauerzahlen haben sich laut Liga prozentual zweistellig erhöht. Was nicht nur am fast immer ausverkauften neuen AEK-Stadion liegt. Panathinaikos baut demnächst auch eine neue Arena, die 2026 fertig sein soll. PAOK ist sogar fortgeschrittener, die konkreten Pläne stehen und momentan läuft die Abwicklung der bürokratischen Anforderungen für den Umbau des Toumba-Stadions. Da, wo an diesem Sonntag das erste von dutzenden "Endspielen" um den Titel ansteht.