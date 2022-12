Ex-Baseballer Gates wirft Nentjes raus - Cameron mit Wespe zum Sieg

In der Abendsession musste sich Geert Nentjes dem von der Menge getragenen Neuling Leonard Gates geschlagen geben. Auch der zweite Debütant des Abends konnte überraschen, David Cameron drehte mit ungewöhnlicher Unterstützung gegen Ritchie Edhouse.

Im ersten Match des Abends sorgte WM-Debütant Leonard Gates für eine Überraschung. Schon beim Walk-On hatte der US-Amerikaner die Fans in seinem Rücken, was dem Niederländer Geert Nentjes - in der Order of Merit auf 78 gelistet - merklich zu schaffen machte. Zwar konnte dieser nach dem ersten verlorenen Satz ausgleichen, doch danach war der "Soldier" nicht mehr aufzuhalten. Von der Euphoriewelle getragen ließ er sich nicht beirren und checkte eine 128 zum 3:0-Satzgewinn im dritten Satz aus, im vierten versenkte er seinen achten Matchdart in der Doppel-4.

Die hatte er schon im vorherigen Leg zur Entscheidung auserkoren, doch beim Umstellen überwarf er - und traf in die 15. Weil Nentjes mit einer Checkout-Quote von 24 Prozent auf ganzer Linie enttäuschte, sorgte der internationale Qualifikant mit seinem Break im fünften Leg für Jubelstürme im Ally Pally. Für den 24-jährigen Niederländer endet die dritte Teilnahme bei der WM erneut sieglos. Auf Gates, der als ehemaliger Baseball-Profi einen ganz anderen Karriereplan verfolgt hatte, wartet nun die 21 der Welt: Stephen Bunting.

Cameron verrechnet sich beim Matchdart

Im zweiten Spiel der Session bekam es Ritchie "Madhouse" Edhouse ebenfalls mit einem Neuling zu tun. Gegen David Cameron ließ der Engländer in den ersten beiden Sätzen nichts anbrennen, doch dann zeigte er plötzlich Schwächen. Im dritten Satz durfte der Kanadier ungefährdet fünf Versuche zum Checkout verstreichen lassen, ehe er den sechsten in die Doppel-10 setzte. Im vierten Satz gesellte sich dann eine Wespe dazu, die von nun an auf Camerons Rücken saß, dem 53-Jährigen nicht mehr von der Seite wich und ihm womöglich zum Sieg verhalf.

Schon im dritten Leg des entscheidenden fünften Satzes hätte er das Spiel zumachen können, doch beim Checkout von 92 Punkten verrechnete sich der Debütant. Statt den letzten Pfeil auf das Bullseye zu zielen, setzte er ihn in die Doppel-20 und bejubelte bereits seinen vermeintlichen Sieg - so benötigte er noch ein weiteres Leg. Dort stürzte "Excalibur" mit einem erneuten Checkout auf die Doppel-10 den nächsten favorisierten Spieler und trifft in der zweiten Runde nun auf Danny Noppert (Platz 9 in der Order of Merit).