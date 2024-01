Ewiger Medaillen-Spiegel der Handball-EM

Am Mittwoch startet die Handball-EM in Deutschland. Seit 1994 wird im Zweijahres-Rhythmus ausgetragen und bislang konnten lediglich elf Nationen Edelmetall gewinnen, sechs davon Gold erkämpfen.

Vor allem in den Anfangsjahren dominierten Schweden und Russland das Ranking. Zwischen den beiden deutschen Triumphen 2004 und 2016 waren Frankreich und Dänemark, die die Titel unter sich ausmachten. Zuletzt konnte Spanien mit seinen zwei Siegen den Sprung auf das Treppchen schaffen, bei der letzten Endrunde musste man sich aber dann Schweden geschlagen geben.

Spanien hat mit neun Medaillen übrigens am häufigsten auf dem Treppchen gestanden, erstmals schon 1996 mit der Silbermedaille im eigenen Land und zuletzt 2022 nach der Finalniederlage gegen Schweden. Darüber hinaus konnte man 2012 in Serbien auch bis ins Halbfinale vorstoßen, verlor dann aber das Spiel um Platz 3 gegen Island. Für die Nordmänner war es die bislang einzige Medaille.

Auch Norwegen mit Bronze vor vier Jahren und Slowenien mit Silber beim Heimturnier 2004 gelang nur einmal der Sprung auf das Podium. Jugoslawien hat zwei Medaillen in der ewigen Tabelle zu Buche stehen. Die Bewertung angesichts der heutigen Länder auf dem Balkan ist schwierig, unter anderem standen mit Blazo Lisicic und Veselin Vujovic gebürtige Montenegriner mit und Aleksandar Knezevic aus Bosnien-Herzegowina im Kader der Mannschaft.

Das Teilnehmerfeld hatte sich in diesem Jahr verglichen mit der Premiere 1994 übrigens verdoppelt: Bei der ersten Endrunde kämpften gerade einmal 12 Mannschaften in zwei Vorrundengruppen den Titel aus. Mit der fünften Auflage 2002 wurde dann die Teilnehmerzahl auf 16 Teams aufgestockt, was auch bis vor vier Jahren noch Bestand hatte. Nun sind es 24 Teams, die sich im Spielplan der Handball-EM wiederfinden.

Medaillenspiegel bei Handball-EM der Männer