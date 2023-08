Ewige Tabelle: Bayern knackt die 4000er-Marke

Harry Kanes Doppelpack verhalf dem FC Bayern München nicht nur zum Sieg über den FC Augsburg. Der Rekordmeister durchbrach dadurch auch eine Schallmauer in der Ewigen Tabelle.

Seit dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga 1965 spielt der FC Bayern ununterbrochen in Deutschlands höchster Spielklasse und ist mit 1978 Erstliga-Spielen mittlerweile alleiniger Rekordhalter.

Doch nicht nur in Sachen Einsätze ist der Rekordmeister das Nonplusultra: Gar deutlich größer ist der Vorsprung in der Ewigen Tabelle der Bundesliga, in der der Klub von der Säbener Straße einsam seine Kreise an der Spitze zieht.

Um über 900 Punkte übertrumpft der FCB seine Konkurrenz - und darf sich seit dem 3:1-Sieg über den FC Augsburg über einen neuen Meilenstein freuen.

Beim Erfolg über den schwäbischen Nachbarn gelang nicht nur Neuzugang Harry Kane der erste Bundesliga-Doppelpack, durch seine Tore durchbrach der amtierende Meister auch eine Schallmauer: 4001 Punkte holte der FC Bayern in etwas mehr als 58 Bundesliga-Jahren.

Großer Abstand auf Platz zwei - Enges Rennen um Rang vier

Auf dem zweiten Platz folgt Borussia Dortmund mit aktuell 3083 Punkten - der BVB hat allerdings 76 Erstliga-Spiele weniger vorzuweisen. Auf Rang drei hat der SV Werder Bremen ein komfortables Polster (2922 Zähler), während sich der VfB Stuttgart (2768) und Borussia Mönchengladbach (2763) in der 60. Bundesliga-Saison ein enges Rennen um Platz vier liefern.

Mit dem Hamburger SV (2733) und dem FC Schalke 04 (2563) belegen derweil zwei Zweitliga-Teams die Plätze sechs und sieben. Sorgen um ihre Position müssen sich die beiden Traditionsklubs trotz ihrer derzeitigen Bundesliga-Abstinenz nicht machen: Eintracht Frankfurt fehlen aktuell 69 Punkte auf Königsblau.