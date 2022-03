Ewan gewinnt im Sprint - Sagan steigt aus

Caleb Ewan hat die 3. Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico im Sprint gewonnen und dabei auch den deutschen Sprintern das Hinterrad gezeigt. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan ging nicht mehr an den Start.

Sagan hatte bereits in den vergangenen Tagen über Unwohlsein und Magenprobleme geklagt. Am Mittwochmorgen trat der Slowake, der vor der Saison vom deutschen Team Bora-hansgrohe zur französischen Equipe TotalEnergies gewechselt war, dann nicht mehr an. Sagan will am 19. März beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo an den Start gehen. Der 32-Jährige konnte das längste Eintagesrennen im WorldTour-Kalender noch nie für sich entscheiden, zwei zweite Plätze (2013, 2017) bei zwölf Teilnahmen waren seine besten Ausbeuten.

Auf den 170 Kilometern der 3. Etappe zwischen Murlo und Terni gab es nur eine Bergwertung, die der in dieser Klassifikation Führende Davide Bais (Kometa) für sich entschied. Anschließend ließ sich Bais wieder ins Peloton zurückfallen, so dass fünf seiner ehemaligen Mitstreiter lange Zeit vor dem Feld fuhren. Doch rund 50 Kilometer vor dem Ziel war ihre Alleinfahrt beendet. Noch vor dem Ziel sollte es dann eine weitere Attacke geben. Nachdem das Feld bei einem Zwischenspurt das Tempo angezogen hatte, machte sich ein prominentes Quartett auf die Flucht. Mit dem zweimaligen Tour-Sieger Tadej Pogacar (UAE Emirates) und dem Weltmeister Julian Alaphilippe (QuickStep-AlphaVinyl) machten sich noch dessen Teamkollege Marc Soler und Tao Gheoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) davon.

Aber wenige Minuten vor dem Ziel war es dann auch um die topbesetzte Aureißergruppe geschehen, so dass dann doch ein Massenspurt über den Tagessieg entscheiden musste. Und in diesem hatte Ewan - der im Rennverlauf noch gestürzt war - am Ende die besten Körner. Der Australier fing kurz vor der Ziellinie Arnaud Demare (FDJ), der den Sprint angezogen hatte, noch ab. Die deutschen Sprinter Pascal Ackermann (UAE Emirates) und Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) kamen auf die Ränge sechs und sieben. Die Gesamtwertung führt weiter Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) an.

Am Donnerstag könnte eine Vorentscheidung über den Gesamtsieg fallen, wenn auf der 4. Etappe das anspruchsvolle Finale nach Bellante ansteht.

3. Etappe Murlo - Terni (170,00 km):

1. Caleb Ewan (Australien) - Lotto-Soudal 4:07:24 Std.; 2. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ + 0 Sek.; 3. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma; 4. Nacer Bouhanni (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 5. Tim Merlier (Belgien) - Alpecin-Fenix; 6. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 7. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious; 8. Simone Consonni (Italien) - Cofidis; 9. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers; 10. Matteo Moschetti (Italien) - Trek - Segafredo; ... 73. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 12; 99. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM; 106. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal; 126. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 156. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal + 1:31 Min.; 163. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 11:23; 164. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto-Soudal

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers 9:48:04 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step + 11 Sek.; 3. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 14; 4. Alex Dowsett (Großbritannien) - Israel-Premier Tech + 25; 5. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM + 28; 6. Tobias Ludvigsson (Schweden) - Groupama-FDJ + 32; 7. Kasper Asgreen (Dänemark) - Deceuninck-Quick-Step + 36; 8. Benjamin Thomas (Frankreich) - Cofidis + 42; 9. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team; 10. Jos Van Emden (Niederlande) - Jumbo-Visma + 45; ... 30. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:05 Min.; 75. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 1:29; 81. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 1:32; 97. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:45; 117. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 2:01; 140. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal + 2:35; 144. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal + 2:42; 161. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 13:12; 164. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto-Soudal + 24:49