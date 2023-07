Evseevs früher Geniestreich reicht Meppen - Lohne bezwingt Hannover dank Wengerowski

Der Startschuss in der Regionalliga Nord ist gefallen. Für Blau-Weiß Lohne und den SV Meppen verlief der Auftakt nach Maß.

Wengerowski trifft doppelt

Einmal früh, einmal spät. Blau-Weiß Lohne ist dank Wengerowskis Doppelpack erfolgreich in die neue Saison gestartet. BWL war im ersten Abschnitt spielbestimmend und lag zunächst verdient durch Wengerowski in Führung (14.). Weitere Chancen ließ der Gastgeber jedoch ungenutzt. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang Luyeye dann der Ausgleich für 96. Mit dem 1:1 kippte auch die Partie. Der Hannoveraner Nachwuchs hatte allen voran durch Stepantsev nun die Führung auf dem Schlappen, ging aber ebenfalls fahrlässig mit seinen Chancen um. Nach der Pause stand das Spiel auf Messers Schneide. Es ging hin und her - letztlich mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Tönnies setzte Wengerowski stark in Szene, der nicht lange zögert und die Kugel direkt zum umjubelten Lohner Sieg in die Maschen feuerte (84.).

Meppen zeigt sich von 0:8 erholt

Absteiger Meppen ist der Start in die Regionalliga-Saison geglückt, was nach dem 0:8 im Test gegen Rödinghausen nicht selbstverständlich schien. Nach nur 180 Sekunden hatte Evseev einen Geistesblitz und zog einfach mal aus über 40 Metern ab und überraschte dabei Keeper Siefkes, über dessen Kopf sich der Ball ins Tor senkte. Im Gegensatz zum Test in Rödinghausen stand Meppen diesmal defensiv stabil, ließ kaum Chancen zu. Einzig die Verwertung der eigenen Möglichkeiten war nicht ideal, denn zur Pause hätte es gut und gerne 3:0 stehen können - vielleicht müssen. Somit blieb der zweite Durchgang spannend. Und die SV Drochtersen/Assel kam. Letztlich sollten die Gäste aber nicht treffen und Meppen den knappen Erfolg über die Zeit retten.