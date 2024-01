Evgeni Pevnov bleibt länger in Dänemark

Im vergangenen Jahr hatte sich Evgeni Pevnov nach 14 Jahren aus der ersten Bundesliga verabschiedet und war nach Dänemark gewechselt. Der Verein hat bekanntgegeben, den Kontrakt des 34-Jährigen bis 2026 zu verlängern.

Im Sommer 2023 wechselte Evgeni Pevnov von der TSV Hannover-Burgdorf in die erste dänische Liga und schloss sich Fredericia HK an. Der Kontrakt, der ursprünglich bis 2025 datiert war, wurde nun - aufgrund einer Option - um ein Jahr verlängert. Das meldet der Tabellenzweite der Herreligaen auf seiner Webseite.

"Er hat sich bei FHK unglaublich gut eingelebt und ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein Fels in der Brandung", heißt es in der Meldung von Fredericia HK. Pevnov habe das Spielniveau der Mannschaft angehoben. Deshalb sei es "natürlich, die Option im Vertrag zu nutzen, um für eine weitere Saison zu verlängern."

"Er hat eine sehr professionelle Herangehensweise an die Dinge. Ob im Training oder im Spiel, es ist klar, dass er 110 Prozent geben will. Er kann sich auch gut um die jüngeren Spieler in der Mannschaft kümmern, wo er mit seiner großen Erfahrung beitragen kann", erläuterte Geschäftsführer Thomas Renneberg-Larsen die Gründe für die Verlängerung aus Vereinssicht.

"Meine Familie und ich fühlen uns in der Stadt wohl, daher war es für mich selbstverständlich, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen" äußerte sich Evgeni Pevnov. "Wir alle in Europa spielen, und das erfordert harte Arbeit, und wenn wir so gut sind, dass wir es schaffen, wird es eine Ehre für uns sein", beschreibt der Kreisläufer die Nahziele mit Fredericia HK.