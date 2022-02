Foden schießt ManCity zum Sieg über Everton

Manchester City tat sich nach der Niederlage gegen Tottenham Hotspur schwer, fuhr aber letztlich drei Zähler gegen Kellerkind Everton ein. Damit vergrößerten die Skyblues den Vorsprung auf Liverpool vorerst wieder auf sechs Punkte.

Fast die komplette Spieldauer über hatte Everton gegen Manchester City wenig zugelassen. Doch dann kam die 82. Minute - und ausgerechnet ein Abwehrfehler entschied die Partie: Keane legte unfreiwillig auf, statt zu klären, und Citys Eigengewächs Foden blieb cool. Eine Szene, die den abstiegsbedrohten Toffees ein mögliches Remis gegen den Meister kostete.

Dabei war Manchester City im Goodison Park zunächst erwartungsgemäß tonangebend - doch das nur kurz. Noch in der Anfangsphase presste Everton den Tabellenführer, der gegenüber der 2:3-Niederlage gegen Tottenham mit Stones für Walker begann, des Öfteren in die eigene Hälfte. Der viele Ballbesitz brachte den Citizens wenig.

Grund dafür war die Zweikampfstärke der Toffees. Die Mannschaft von Frank Lampard wurde offensiv zudem immer aktiver: Der Ex-Schalker Kenny (31.) und allen voran Richarlison, der aus bester Position zu ungenau abschloss (34.), verpassten aber den Führungstreffer. Pep Guardiolas Team fehlten dagegen oft die Ideen, weswegen es kaum einmal gefährlich wurde. Anders als Gordon, der bei seinem Freistoß kurz vor der Pause den rechten Torwinkel nur knapp verfehlte (45.+1).

Keeper Pickford gegen alle

In die zweite Hälfte startete Everton forsch. Richarlison vergab erneut eine Topchance und scheiterte an Ederson, diesmal aber aus Abseitsposition (49.). Die insgesamt ausgeglichene Begegnung wurde fortan von ManCity übernommen. Foden scheiterte mit der ersten (!) guten Chance des Meisters nach knapp einer Stunde aber an Pickford (56.).

Everton ging merklich die Luft aus, was die Citizens umso mehr auf den Plan rief. Ein Toffee-Spieler aber stemmte sich gegen ein Tor der Gäste: Keeper Pickford, der in Minute 68 gegen De Bruyne und Bernardo Silva gleich doppelt klärte. Wenig später köpfte Foden knapp vorbei (70.). In der Schlussphase entschied der Mann aus der eigenen Jugend ManCitys die Partie jedoch, während Everton nichts mehr zustande brachte. Auch nicht, als die Hausherren zu Recht keinen Elfmeter nach einem vermeintlichen Handspiel von Rodrigo bekamen (84.).

Everton jetzt 17.

Manchester City bleibt somit Erster und vergrößert den Vorsprung auf den FC Liverpool vorerst auf sechs Punkte. Everton rutscht auf Rang 17 ab und hat momentan nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

ManCity bekommt es nach dem FA-Cup-Achtelfinale bei Peterborough United (Dienstag, 20.45 Uhr) nächste Woche Sonntag in der Liga mit Erzrivale Manchester United zu tun. Das Stadtderby am 6. März wird ab 17.30 Uhr (LIVE! bei kicker) im Etihad Stadium ausgetragen. Everton bestreitet zunächst ein Heimspiel gegen Boreham Wood im FA-Cup-Achtelfinale (Donnerstag, 21.15 Uhr), bevor die Toffees zum Abschluss des 28. Spieltags der Premier League bei den Spurs gastieren (7. März, ab 21 Uhr, LIVE! bei kicker).