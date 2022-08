Jorginhos Elfmeter reicht schwachem Chelsea zum Sieg

Der FC Chelsea ist mit einem Auswärtssieg in die neue Premier-League-Saison gestartet. Gegen Ex-Trainer Lampard und den FC Everton reichte ein Elfmeter, um eine durchwachsene Leistung mit drei Punkten zu krönen.

Gegen seinen Ex-Klub setzte Everton-Coach Frank Lampard auf die beiden von Burnley verpflichteten McNeil und Tarkowski, bei Thomas Tuchels Chelsea stand mit Sterling einer der wenigen Sommer-Neuzugänge in der Startformation neben Nationalspieler Havertz, in der Abwehr begann mit Koulibaly ein weiterer Einkauf. Werner stand hingegen nicht im Kader, der Stürmer fehlte verletzungsbedingt.

Die Anfangsphase wurde überschattet von Godfreys schwerer Verletzung. Der Verteidiger musste minutenlang behandelt werden und wurde mit einer Trage vom Feld gebracht (18.). Danach kamen die Toffees durch Tarkowski zu einer ersten guten Chance, doch Mendy konnte mit einer Flugeinlage parieren (24.). Chelsea tat sich hingegen schwer, kam trotz Spielkontrolle nicht zu gefährlichen Abschlüssen und lief im Gegenzug immer wieder in gefährliche Konter, die die Gastgeber nicht zu nutzen wussten.

Als die Blues dann doch einmal zum Abschluss kamen, zappelte der Ball im Netz: Nach Kantés Abschluss von der Strafraumkante, den Pickford nur nach vorne prallen ließ, staubte Sterling ab (43.). Der Neuzugang von Manchester City stand beim Schuss seines Kollegen allerdings im Abseits - der Treffer zählte folglich nicht. Wenig später klappte es dann doch: In der wegen der Verletzung neun Minuten langen Nachspielzeit brachte Doucouré Chilwell im Strafraum zu Fall, den berechtigten Elfmeter versenkte Jorginho souverän in den Maschen (45.+9).

Alli verpasst das 1:1

Den besseren Start in Durchgang zwei erwischten die Toffees, die erst durch Gray (48.), dann durch Doucouré (52.) gefährlich vor dem Tor auftauchten. Die Blues kamen allerdings mit einem blauen Auge davon und konnten die Partie in der Folge wieder ausgeglichener gestalten. In einer schwachen Partie wurde es dann in der Schlussphase wieder gefährlich - erneut vor dem Tor der Blues -, als der eingewechselte Alli eine Vorlage von Patterson nicht zu nutzen wusste (73.).

In den Schlussminuten brachte Chelseas eingewechselter Neuzugang Cucurella nochmal Schwung in die Partie und setzte nach einem Doppelpass Sterling vor dem Tor in Szene. Bei seinem Abschluss aus kurzer Distanz verhinderte Evertons Linksverteidiger Mykolenko das 2:0 (83.). In der zehnminütigen Nachspielzeit gelang es den Toffees nicht, die Führung der Blues noch einmal ins Wanken zu bringen. So hatte am Ende einer durchwachsenen Partie der 1:0-Sieg der Tuchel-Elf bestand.

Am zweiten Spieltag erwartet den FC Everton die Auswärtspartie bei Aston Villa (Samstag, 15.30 Uhr). Der FC Chelsea empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) Tottenham Hotspur.