Am Ende zu neunt: Everton verpasst trotz zweier Führungen den vorzeitigen Klassenerhalt

Mit einem Sieg hätte der FC Everton den vorzeitigen Klassenerhalt fix machen können. Das Heimspiel gegen Brentford beendeten die Toffees aber zu neunt - und ohne Punkt.

Gegen das bereits gerettete Brentford hätte der FC Everton den Klassenerhalt fix machen können - und legte daher los wie die Feuerwehr. Gordon (4.) und Richarlison (6.) - auf der Gegenseite Toney (6.) - hatten früh gute Chancen, im dritten Anlauf ließ Richarlison die Toffees jubeln: Der Brasilianer nahm eine Freistoßflanke direkt ab, Calvert-Lewin lenkte sie in letzter Instanz ins Tor (10.).

Hochmotiviert und in Führung liegend war Everton auf Kurs - bis Branthwaite Toney nur noch per Notbremse stoppen konnte. Platzverweis in der 18. Minute, die Kräfteverhältnisse kippten. Auch wenn dezimierte Hausherren hingebungsvoll dagegenhielten, kassierten sie noch vor der Pause den bitteren Ausgleich: Coleman fälschte Wissas Hereingabe unglücklich ins eigene Tor ab (37.).

Richarlison erzwingt das zweite Tor

Doch gerade als die Gäste drauf und dran waren, das Spiel zu drehen - Toney tauchte alleine vor Pickford auf (43.) -, schlug Richarlison ein zweites Mal zu: Der Brasilianer wurde von Sörensen kurzzeitig gehalten und verwandelte den folgenden Elfmeter selbst (45.+2).

Trotz der erneuten Führung: Die Bees wussten ihre Überzahl auszuspielen, waren auch nach dem Seitenwechsel wieder am Drücker - und plötzlich in Führung. Wissa (62.) und Henry (64.) köpften jeweils platziert ins lange Eck und schockten den Goodison Park. Das heißt Fans, aber auch Spieler.

Everton noch gegen Crystal Palace und Arsenal

Zwar fingen sich die Hausherren irgendwann, Doucouré hatte sogar das 3:3 auf dem Kopf (78.), am Ende brachte Brentford den Sieg aber über die Zeit. Auch weil Joker Rondon vier Minuten nach seiner Einwechslung für ein Einsteigen mit offener Sohle Rot sah und Everton zu neunt zurückließ (88.).

Trotz der Niederlage bleiben die Toffees sowohl zwei Plätze als auch zwei Punkte über dem Strich. Der mögliche Klassenerhalt wird jedoch vertagt. Everton trifft noch auf Crystal Palace und Arsenal.