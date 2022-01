Events im Überfluss: EAs Problematik mit dynamischen Karten

In FIFA Ultimate Team stechen dynamische Spezialkarten aus der Masse heraus. Sie bekommen nicht nur eine ordentliche Verbesserung der Werte, sondern können im sich Saisonverlauf sogar noch steigern. Doch genau da liegt das Problem.

Die Jagd nach den besten Spielern macht den großen Reiz von FIFA Ultimate Team aus. Wer das eigene Traumteam zusammenstellen möchte, will selbstverständlich nicht nur die Standardausführungen der Stars im Kader haben, sondern vor allem Spezialkarten.

Diese sind immer mit erhöhten Werten ausgestattet und sind deshalb sehr begehrt. Aber eben jene Karten können auch für großen Frust sorgen. Zum Jahreswechsel beweist Publisher EA einmal mehr ein unglückliches Händchen mit den Promos in FUT. Die eigene Community kritisiert vor allem die dynamischen Karten.

Zu viele Promos in FUT?

Dabei sollten auf dem Papier doch gerade die ein Grundpfeiler in vielen FUT-Teams sein, denn durch regelmäßige Upgrades sollten sie Potenzial haben, für einen längeren Zeitraum attraktiv zu bleiben. Allerdings führt die Flut an Sonderkarten dynamische Versionen ad absurdum.

RB Leipzigs Christopher Nkunku beispielsweise hat es EA scheinbar besonders angetan. Dank Team of the Week, Rulebreakers, Spieler des Monats, Team of the Groupstage in der Champions League und jüngst Headliners kommt der Franzose schon jetzt auf sechs verschiedene Ableger von Spezialkarten.

Hat es EA bespnders angetan: Nkunku hat schon sechs verschiedene Spezialkarten. AFP via Getty Images

Die Headliner-Variante verbessert sich mit jeder weiteren TOTW-Nominierung und dann, wenn der Verein des Spielers vier Ligasiege in Folge einfährt. Bis die Verbesserung also tatsächlich in Kraft tritt, vergehen teils Wochen, meistens eher Monate. Eine große Problematik.

Die Numbers Up Promo verdeutlicht das zusätzlich. Hier wird je ein Wert, wie Tempo oder Schuss, über Zeit auf 99 verstärkt. Der Haken: Erst in den kommenden Monaten erfolgt das finale Upgrade. Bis dahin wird nicht nur das Team of the Year veröffentlicht, sondern diverse neue Promos wie Future Stars und Winter Refresh erwartet.

Aufwertung erfolgt erst nach Monaten

Bis dynamische Karten also ihr volles Potenzial entfalten können, kommen etliche neue Events - mit frischen Versionen, die wiederum ihre Vorgänger alt aussehen lassen. Ein Hamsterrad, um die Spielerschaft zum Verbleib in FUT zu motivieren.

"Bis die Headliner ihre ersten Upgrades erhalten, werden mindestens zwei neue Promos da sein - und die Headliner werden irrelevant", bringt es Reddit-User 'DynamyttKidd' auf den Punkt.

EA sollte sich also Gedanken über die Möglichkeiten der Aufwertung machen. Ansonsten versacken dynamische Karten in der Bedeutungslosigkeit, anstatt für Begeisterung zu sorgen.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.