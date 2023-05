Evenepoel wegen Corona besorgt: "Tragt eine Maske"

Kurz vor dem 106. Giro d'Italia geht die Sorge um, da es mehrere COVID-19-Infektionen im Fahrerfeld gibt. Vor allem die Topfahrer warnen und drängen zur Vorsicht.

Weltmeister und Topfavorit Remco Evenepoel hat eine Verstärkung der Maßnahmen angemahnt. "Der Verlust mehrerer Fahrer im Peloton muss eine Botschaft an alle sein, dass wir aufpassen müssen, dass das Virus immer noch da ist. Das gilt für Fahrer, Sportdirektoren und Journalisten. Tragt eine Maske", sagte der belgische Jungstar.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrere COVID-19-Infektionen gegeben. Vor allem Evenepoels großer Rivale Primoz Roglic (Slowenien) trifft es heftig. Am Dienstag hatte das Team Jumbo-Visma um Top-Favorit Roglic den coronabedingten Ausfall von Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss und Bergspezialist Robert Gesink vermeldet. Das Duo wird durch Sam Oomen und Rohan Dennis ersetzt. Oomen rutschte am Donnerstag für den ursprünglichen Ersatzfahrer Jos van Emden in den Kader, nachdem dieser nun selbst einen positiven Coronatest vorwies.

Zuvor hatte Lokalmatador Giulio Ciccone seine Teilnahme am Heimrennen wegen eines positiven Corona-Befunds absagen müssen - ein herber Verlust für das Team Trek-Segafredo. Am Donnerstag meldete zudem das Team Bahrain Victorious den Ausfall des Schweizers Gino Mäder.

Kämna und Co. sind alle getestet

"Es ist immer beängstigend, wenn Fahrer ausgeschlossen werden, vor allem durch Covid. Ich denke, dass wir es wie bei der letzten Vuelta machen. Maske tragen, vorsichtig sein, öfter die Hände waschen. Wir werden versuchen, so weit wie möglich in unserer Blase zu bleiben", ergänzte Evenepoel.

Der deutsche Bora-hansgrohe-Rennstall um Lennard Kämna hat vor dem Giro alle Teammitglieder testen lassen. Teamchef Ralph Denk sieht es recht gelassen: "Eigentlich sorge ich mich nicht so sehr. Wenn man es kriegt, dann kriegt man's", sagte Denk dem SID: "Es schaut so aus, dass es schlussendlich eine Lotterie ist. Ich glaube, dass man nicht viel machen kann und ein Stück weit Glück braucht."