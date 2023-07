Evenepoel verteidigt Titel bei Clasica San Sebastian

Wie schon im Vorjahr hat Remco Evenepoel den Clasica San Sebastian gewonnen. Damit stellte der Weltmeister vor der Straßen-WM in Glasgow am 6. August seine Top-Form unter Beweis.

Weltmeister Remco Evenepoel hat das erste sportliche Highlight nach der Tour de France gewonnen und seinen Titel beim Clasica San Sebastian erfolgreich verteidigt. Der 23 Jahre alte Belgier setzte sich am Samstag nach 230,8 Kilometern durch und schlug im Zielspurt mit cleverer Taktik und hoher Endgeschwindigkeit den Spanier Pello Bilbao. Evenepoel hatte das Ein-Tages-Event in Spanien nicht nur im Vorjahr gewonnen, sondern bereits 2019. Den dritten Platz belegte der Russe Alexander Wlassow vom deutschen Team Bora-hansgrohe.

73 km vor dem Ziel erhöhte Evenepoel aus dem Hauptfeld heraus das Tempo und schaffte mit einer kleinen Ausreißergruppe den Anschluss an die bis dahin führende Spitzengruppe um Romain Bardet. Bei hohem Tempo mussten immer mehr Fahrer abreißen lassen, ehe Evenepoel und Bilbao am letzten Anstieg auf den bis zu 14,7 Prozent steilen Murgil Tontorra ihren letzten Begleiter Wlassow schließlich auch noch abschüttelten. Am Ende machten der Belgier und der Spanier, der bei der diesjährigen Tour die zehnte Etappe gewonnen hatte, den Sieg im Sprint unter sich aus, mit dem besseren Ende für das belgische Supertalent.

Evenepoel hatte vorher auf eine Teilnahme an der Tour de France verzichtet. Beim diesjährigen Giro d'Italia war der Belgier auf Platz eins liegend ausgeschieden, weil er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er wird für die kommenden Tour-Jahre als großer Herausforderer der Ausnahmefahrer Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar gehandelt. Vorher möchte der 23-Jährige aber seinen WM-Titel am 6. August in Glasgow sowie seinen Titel bei der Vuelta (26. August bis 17. September) verteidigen.

Clásica San Sebastián (230,3 km):

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 5:30:59 Std.; 2. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 28; 4. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost + 2:50 Min.; 5. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis + 2:57; 6. Toms Skujins (Lettland) - Lidl-Trek + 3:02; 7. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team; 8. Rui Alberto Faria da Costa (Portugal) - Intermarché-Circus-Wanty; 9. Andrea Bagioli (Italien) - Soudal Quick-Step; 10. Tiesj Benoot (Belgien) - Jumbo-Visma; ... 16. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 42. Florian Stork (Bünde) - Team DSM - firmenich + 9:24; 53. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 12:30; 74. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 17:35; 85. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 20:00; 93. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM - firmenich + 21:15; Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe ausgeschieden; Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty ausgeschieden