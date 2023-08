Evenepoel verliert Rotes Trikot - Kuss gewinnt auf dem Pico del Buitre

Auf der sechsten Etappe der Vuelta hat Remco Evenepoel die Gesamtführung verloren. Beim Sieg von Sepp Kuss büßte der Zeitfahr-Weltmeister viel Zeit ein und ist nun Neunter.

Der belgische Radprofi Remco Evenepoel hat die Gesamtführung auf der sechsten Etappe der Vuelta abgeben müssen. Beim Tagessieg des Amerikaners Sepp Kuss, der sonst bei seinem Team Jumbo Visma als Edelhelfer für Primoz Roglic und Jonas Vingegaard in Erscheinung tritt, verlor der Zeitfahr-Weltmeister am Donnerstag überraschend viel Zeit auf die Spitze. Der Franzose Lenny Martinez, der nach einem steilen Anstieg zum Observatorium von Javalambre Zweiter vor Romain Bardet wurde, übernahm das Rote Trikot. Er führt nun acht Sekunden vor Kuss und 51 Sekunden auf Marc Soler, Evenepoel ist mit einem Rückstand von 2:47 Minuten Neunter.

Am Ende der 183,1 Kilometer, die in La Val d'Uixo gestartet waren, schaffte es kein deutscher Fahrer in die Top Ten. Lennard Kämna und Emanuel Buchmann (beide Bora-hansgrohe) gehörten noch wenige Kilometer vor dem Ziel einer Spitzengruppe von mehr als 30 Fahrern an, fielen aber am steilen Schlussanstieg beide zurück.

Am Freitag wird erneuter Massensprint erwartet

Am Freitag steht den Fahrern ein munterer Zickzackkurs bergab von Utiel nach Oliva bevor. Nach einem welligen Abstieg von 700 Höhenmetern hinunter erwartet die Profis auf den verbleibenden 90 der 200 Kilometer ein Flachstück, das einen Massensprint verspricht. Der Australier Kaden Groves gehört zu den Favoriten auf den Tagessieg. Bisher gewann der 24-Jährige schon zwei Etappen und holte einmal den zweiten Rang.

6. Etappe La Vall d'Uixo - Alto de Javalambre (183,10 km):

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 4:27:29 Std.; 2. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ + 26 Sek.; 3. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich + 31; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 46; 5. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates; 6. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 1:03 Min.; 7. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 1:05; 8. Cristian Rodriguez Martin (Spanien) - Team Arkea-Samsic + 1:12; 9. Steff Cras (Belgien) - Team TotalEnergies; 10. Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez (Ecuador) - Caja Rural-Seguros RGA + 1:26; ... 17. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 2:33; 33. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 7:11; 41. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 9:00; 47. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 10:31; 71. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 15:50; 86. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 21:03; 89. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 22:21; 153. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 31:04; 154. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 31:16; 164. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 33:17

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:

1. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ 21:40:35 Std.; 2. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 8 Sek.; 3. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 51; 4. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 1:41 Min.; 5. Steff Cras (Belgien) - Team TotalEnergies + 1:48; 6. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 1:58; 7. Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez (Ecuador) - Caja Rural-Seguros RGA + 2:06; 8. David De la Cruz Melgarejo (Spanien) - Astana Qazaqstan Team + 2:23; 9. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 2:47; 10. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 2:50; ... 29. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 10:22; 30. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 11:36; 39. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 17:19; 56. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 25:30; 81. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 37:43; 93. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 41:45; 99. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 44:51; 144. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 55:56; 158. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 59:50; 163. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:04:15 Std.