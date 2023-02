Evenepoel neuer Führender - Geburtstagskind Rubio siegt

Die längste Etappe der diesjährigen UAE-Tour wirbelte das Gesamtklassement wie erwartet durcheinander. Ein Wunder- und ein Geburtstagskind durften am Mittwoch jubeln.

Am Mittwoch (Ortszeit) stand die erste von zwei Bergetappen auf dem Programm. Und mit 185 Kilometern war es auch der längste Tagesabschnitt in diesem Jahr. Zum Abschluss stand dann der 20 Kilometer lange Schlussanstieg hinauf zum Jebel Jais bevor.

Zunächst durfte sich im Flachen allerdings eine vierköpfige Ausreißergruppe zeigen. Das Quartett fuhr zwischenzeitlich über fünf Minuten Vorsprung heraus. Die vier Flüchtenden wurden aber rechtzeitig vor dem Schlussanstieg gestellt. Nach rund der Hälfte attackierte dann das Team Movistar. Albert Torres nahm Einer Rubio mit, ehe Letzterer seinen Angriff alleine fortsetze. Der Kolumbianer zeigte eine tolle Kletterpartie, profitierte allerdings auch davon, dass aus dem Feld der Favoriten heraus keine Attacken kamen. Am Ende gewann Rubio, der am Mittwoch 25 Jahre jung wurde, mit 14 Sekunden Vorsprung auf Evenepoel (Soudal-QuickStep), der sich im Sprint der ersten Verfolgergruppe gegen Adam Yates (UAE) durchsetzte. Bester deutscher Fahrer war Bora-hansgrohe-Fahrer Ben Zwiehoff, der mit der ersten Gruppe als Zehnter ins Ziel kam.

In der Gesamtwertung übernahm Evenepoel mit nunmehr sieben Sekunden Vorsprung Rang eins vom bisher Führenden Lucas Plapp (Ineos-Grenadiers). Dritter ist Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) mit elf Sekunden Rückstand auf den führenden Belgier. Am Donnerstag steht die 4. Etappe in Dubai an. Die 174 Kilometer verlaufen überwiegend flach.

3. Etappe Fujairah/VAE - Jebel Jais/VAE (185,00 km)

1. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team 4:51:24 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 14 Sek.; 3. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 15; 4. Alexei Luzenko (Kasachstan) - Astana Qazaqstan Team; 5. Lucas Plapp (Australien) - Ineos Grenadiers; 6. Harm van Houcke (Belgien) - Team DSM; 7. Thomas Gloag (Großbritannien) - Jumbo-Visma; 8. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM; 9. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma; 10. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; ... 13. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; 21. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 29. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 25; 52. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 3:27 Min.; 57. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 8:54; 70. Mika Heming (Stadtlohn) - Tudor Pro Cycling Team + 11:35; 72. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 12:28; 87. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 17:30; 88. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers; 90. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck; 124. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 24:06; 130. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny; 131. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 8:27:22 Std.; 2. Lucas Plapp (Australien) - Ineos Grenadiers + 7 Sek.; 3. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 11; 4. Stefan De Bod (Südafrika) - EF Education-EasyPost + 1:01 Min.; 5. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 1:04; 6. Harm van Houcke (Belgien) - Team DSM + 1:10; 7. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM; 8. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 1:11; 9. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost; 10. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 1:12; 11. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 1:15; 12. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; ... 29. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:48; 46. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 4:33; 54. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 9:51; 67. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 12:23; 68. Mika Heming (Stadtlohn) - Tudor Pro Cycling Team + 13:10; 80. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 18:18; 87. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 18:51; 97. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 19:43; 122. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 25:19; 124. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 25:29; 125. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny