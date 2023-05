Evenepoel nach zwei Stürzen: "Großer schwarzer Fleck"

Auf der 5. Etappe des Giro d'Italia nach Salerno hatte ein streunender Hund und strömender Regen für zahlreiche Stürze gesorgt. Topfavorit Remco Evenepoel erwischte es zweimal - nicht ohne Folgen. Mark Cavendish kam wohl glimpflich davon.

Erst ein schmerzhafter Sturz wegen eines Hundes, dann ein weiterer Crash kurz vor dem Ziel: Der bislang souveräne Rad-Weltmeister Remco Evenepoel ist auf der verregneten fünften Etappe beim Giro d'Italia zweimal hart zu Boden gegangen, erreichte aber zunächst ohne größere Verletzungen das Ziel. Konsequenzen für die Gesamtwertung hatten die beiden Stürze nicht, da der letzte Vorfall innerhalb der Drei-Kilometer-Zone war, sodass Evenepoel keine Zeit einbüßte.

Allerdings kam der Belgier nicht ohne Schmerzen im Ziel an, wie sein Team später zu berichten wusste. "Nach dem ersten Sturz sah es gut aus für Remco, was in diesem Moment eine große Erleichterung war", wird Soudal Quick-Step-Arzt Toon Cruyt zitiert. "Das Problem ist, dass er nach seinem zweiten Sturz starke Schmerzen auf der rechten Seite und ein Hämatom mit Muskelkontraktionen und einigen Problemen mit dem Kreuzbein hat. Mit einer guten Massage und einer osteopathischen Behandlung, gefolgt von einer guten Nachtruhe, wird es hoffentlich besser werden. Am Donnerstagmorgen werden wir mehr wissen, aber sicher ist, dass die sechste Etappe für ihn schwierig wird."

Evenepoel bestätigte vor dem Start am Donnerstag, dass er zumindest gut geschlafen habe. "Ich habe Schmerzen im Rücken und einige große Prellungen. Ich habe einen großen schwarzen Fleck auf meinem Rücken, der aus Blut besteht", so der 23-Jährige, der nach eigenen Angaben auf dem Rad weniger Schmerzen habe, als wenn er auf einem Stuhl sitze.

Am Freitag wartet erste Bergankuft

Die 6. Etappe dürfte für Evenepoel zunächst kein Problem sein. Trotz insgesamt 2800 Höhenmetern wird auf der Etappe rund um das hügelige Mittelland rund um Neapel eine Sprintentscheidung erwartet. Allerdings bereits am Freitag könnten die Konkurrenten Primoz Roglic oder auch Lennard Kämna erste Attacken fahren. Denn es gilt eine erste Bergankunft zu bewältigen (Profile und Höhenmeter aller Etappen).

Spektakuläres Finale: Mark Cavendish stürzt ins Ziel. IMAGO/Sirotti

Doch Evenepoel ist nach den zahlreichen Stürzen auf regennasser Fahrbahn bei Weitem nicht der einzige Fahrer, der am Donnerstag mit Blessuren an den Start ging. Besonders spektakulär ging Mark Cavendish zu Boden, als er im Zielsprint die Kontrolle über seine Rennmaschine verlor und in hoher Geschwindigkeit als Vierter ins Ziel stürzte.

Entwarnung von Cavendish

Doch der Brite hatte viel Glück und meldete sich abends per Video aus dem Hotel. "Ich habe meine Wunden versorgen lassen, mein Knie tut ein bisschen weh. Ich denke aber nicht, dass irgendwas gebrochen ist - nur meine Moral ein bisschen", sagte Cavendish. Den Unfall nahm er sportlich: "Das ist Sprinten und gehört einfach dazu."