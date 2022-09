Evenepoel gewinnt Vuelta und beendet Belgiens lange Durststrecke

Remco Evenepoel hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Vuelta gewonnen. Für Belgien beendete der erst 22-Jährige eine lange Durststrecke bei den großen Rundfahrten. Dabei hatte er einst eine Karriere als Fußballer vor Augen.

Seit 44 Jahren hatte kein Fahrer aus dem Land der Klassiker- und Etappenjäger eine der drei großen Landesrundfahrten gewonnen. Am Sonntag machte Evenepoel den Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt perfekt - und löste das Versprechen einer großen Karriere ein.

Mit 2:02 Minuten Vorsprung konnte sich Evenepoel gegen den Spanier Enric Mas durchsetzen. Dessen erst 19-jähriger Landsmann Juan Ayuso wurde mit 4:57 Minuten Rückstand Dritter. Mit über drei Stunden Rückstand war Marco Brenner (Team DSM) auf Platz 74 bestplatzierter Deutscher.

"Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was gerade durch meinen Körper und meinen Kopf geht", hatte Evenepoel nach der 20. und vorletzten Etappe am Samstag gesagt als sein Sieg bereits feststand. Es flossen Tränen der Freude, die auf der "Tour d'Honneur" am Sonntag nach Madrid getrocknet waren. Der Gesamtführende wurde traditionell nicht mehr attackiert.

"Der Sturz hat ihn ein Jahr seiner Karriere gekostet"

Evenepoel belohnte sich in Spanien auch für einen langen Leidensweg. 2020 war der Profi vom Team Quick-Step Alpha Vinyl bei der Lombardei-Rundfahrt schwer gestürzt, Evenepoel fiel mehrere Monate aus. "Der Sturz hat ihn ein Jahr seiner Karriere gekostet", sagte Teamchef Patrick Lefevere.

2021 wagte sich ein genesener Evenepoel beim Giro erstmals an eine Grand Tour - und scheiterte. Kritik kam auf, Evenepoel schlug auf dem Rad zurück. 2022 wurde zu seinem Jahr. Im Frühjahr gewann er den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, nun folgte der Vuelta-Coup. "Es ist ein unglaubliches Jahr", sagte Evenepoel, der in Spanien zudem zwei Etappen gewann. Allerdings profitierte er auch davon, dass Primoz Roglic verletzungsbedingt aufgeben musste.

In seiner Heimat, in der Evenepoel mit dem großen Eddy Merckx verglichen und in dessen Anlehnung "Kannibale von Schepdaal" genannt wird, wurde Evenepoels Erfolg gefeiert. Für ihn dürfte sich der Erfolg auch langfristig finanziell auszahlen.

Vom Fußballer zum Vuelta-Sieger

Um Evenepoel, der mit 16 noch Fußball-Nachwuchsnationalspieler Belgiens war, läuft auf allen Kanälen eine durchgestylte PR-Maschine. Sogar eine eigene Kleidungslinie inklusive Onlineshop gehört zum Repertoire. Ein rotes Shirt gab es am Sonntag allerdings noch nicht zu kaufen.

Den Tagessieg sicherte sich nach 96,7 Kilometern im Sprint der Kolumbianer Juan Sebastian Molano vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Der Pfälzer Pascal Ackermann, für den Tagessieger Molano den Sprint eigentlich anfahren sollte, wurde Dritter der Tageswertung und beendete die 77. Spanien-Rundfahrt ohne Etappensieg.

21. Etappe Las Rozas de Madrid - Madrid (96,70 km):

1. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates 2:26:36 Std.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 4. Mike Teunissen (Niederlande) - Jumbo-Visma; 5. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe; 6. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange; 7. Fred Wright (Großbritannien) - Bahrain Victorious; 8. Lionel Taminiaux (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 9. Ben Turner (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 10. Cedric Beullens (Belgien) - Lotto-Soudal

Gesamtwertung Einzel, Endstand nach der 21. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 80:26:59 Std.; 2. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 2:02 Min.; 3. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 4:57; 4. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 5:56; 5. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 7:24; 6. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM + 7:45; 7. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 7:57; 8. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 10:30; 9. Rigoberto Uran Uran (Kolumbien) - EF Education-EasyPost + 11:04; 10. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 12:01