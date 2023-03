Evenepoel gewinnt Duell der Topstars mit Roglic

Der Zweikampf der Topstars bei der Katalonien-Rundfahrt spitzt sich zu: Nach der 3. Etappe liegen Primoz Roglic und Remco Evenepoel an der Spitze der Gesamtwertung gleich auf.

180,5 Kilometer zwischen Olost und La Molina standen am Mittwoch auf dem Programm: Mit insgesamt 3962 Höhenmetern und dem Schlussanstieg hinauf auf 1680 Meter nach La Molina. Eine anspruchsvolle Etappe, auf der sich die Favoriten würden zeigen müssen.

Und so kam es dann auch. Bereits am vorletzten Anstieg, dem 1890 Meter hohen Coll de la Creueta, drückte Evenepoels Team Soudal-QuickStep gehörig auf das Tempo. Dieser Verschärfung fielen etliche potenzielle Klassementfahrer zum Opfer. Roglic und seine Jumbo-Visma-Equipe konnten aber dagegenhalten, auch wenn Soudal-QuickStep personell in der Gruppe der Favoriten dominierte.

Am vorletzten Berg konnten sich noch ein paar Fahrer einer ehemaligen Ausreißergruppe retten. Zu dem zu diesen Zeitpunkt Führenden gehörten unter anderem der Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) und der Franzose Guillaume Martin. Doch im Schlussanstieg war es dann auch um die letzten Ausreißer geschehen. Rund fünf Kilometer vor dem Zielstrich attackierte dann Evenepoel, nur Roglic konnte folgen. Zwar hielt sich der Slowene konsequent im Windsschatten des Weltmeisters auf, dennoch war der Belgier im Zielsprint besser und siegte in 40:40,43 Sekunden. Zwei Sekunden dahinter rollte Roglic über die Zielline. Damit liegen die beiden Dominatoren im Gesamtklassement gleichauf, Roglic wird als Erster geführt, da er gegenüber Evenepoel die besseren Einzelergebnisse aufweisen kann.

Auf Rang drei hält sich weiterhin Vortagessieger Giulio Ciccone aus Italien, der auch am Mittwoch Dritter des Tagesabschnitts wurde. Allerdings wurde in La Molina deutlich, dass der Gesamtsieg wohl nur über Roglic und Evenepoel führen wird. Deutsche Fahrer spielten weder am Mittwoch noch in der Gesamtwertung eine Rolle. Anton Palzer wurde in La Molina 32. und belegt exakt diesen Rang auch im Gesamtklassement.

3. Etappe Olost - La Molina (180,60 km):

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 4:40:43 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2 Sek.; 3. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo + 13; 4. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 5. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 6. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious; 7. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech; 8. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe; 9. Esteban Chaves (Kolumbien) - EF Education-EasyPost; 10. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM; ... 32. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 4:26 Min.; 117. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 23:49; 128. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 25:13; 130. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 12:42:17 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo + 19; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 44; 5. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 6. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 48; 7. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech; 8. Esteban Chaves (Kolumbien) - EF Education-EasyPost; 9. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 58; 10. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:12 Min.; ... 32. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 8:36; 143. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 45:54; 160. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 55:46; 163. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 1:00:57 Std.