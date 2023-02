Evenepoel bleibt Gesamtführender - Wieder ein Kolumbianer ganz vorn

Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel hat einen Tag nach seinem Sprung an die Spitze bei der UAE-Tour die Gesamtführung erfolgreich verteidigt und behält das Rote Trikot.

Auf der 174 Kilometer langen vierten Etappe erreichte der Belgier am Donnerstag bei der Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem Hauptfeld das Ziel. Den Tagessieg im Massensprint holte im Hafen von Dubai der Kolumbianer Juan Sebastian Molano, der, nach dem gestrigen Sieg von Landsmann Rubio, für den zweiten kolumbianischen Etappensieg in Folge sorgte.

In einem Fotofinish aus dem Hauptfeld heraus verwies Molano den Niederländer Olav Kooij (Jumbo-Visma) und den Australier Sam Welsford (Team DSM) auf die weiteren Plätze.

Steinhauser weiterhin bester Deutscher

Bester Deutscher in der Gesamtwertung bleibt Georg Steinhauser auf Platz neun.

Der belgische Jungstar Evenepoel hatte am Mittwoch auf der dritten und längsten Etappe der Tour die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der 23-Jährige liegt sieben Sekunden vor dem Australier Luke Plapp.

Die fünfte Etappe führt am Freitag über flache 170 km von Al Marjan Island nach Umm Al Quwain und bietet den Sprintern erneut aussichtsreiche Siegchancen.