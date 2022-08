Evenepoel baut Vorsprung aus - Meintjes siegt

Remco Evenepoel hat bei der Spanien-Rundfahrt seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Den Tagessieg sicherte sich Louis Meintjes.

Remco Evenepoel reichte am Sonntag auf der neunten Etappe nach 171,4 Kilometern von Villaviciosa nach Les Praeres ein vierter Platz, um seine direkten Konkurrenten weiter zu distanzieren.

Der 22-Jährige distanzierte beim Schlussanstieg nach Les Praeres seine engsten Verfolger um den Spanier Enric Mas und Vuelta-Seriensieger Primoz Roglic. In der Gesamtwertung führt Evenepoel nun mit 1:12 Minuten vor Lokalmatador Mas. Vorjahressieger Roglic aus Slowenien ist 1:53 Minuten zurück weiterhin Gesamtdritter.

Den Tagessieg bei der Bergankunft holte sich der Südafrikaner Louis Meintjes. Der 30-Jährige setzte sich als Ausreißer vor den Italienern Samuele Battistella und Edoardo Zambanini durch.

Am Montag steht bei der Vuelta ein Ruhetag an. Zu Ende geht das Rennen am 11. September in der spanischen Hauptstadt Madrid.

9. Etappe Villaviciosa/Spanien - Les Praeres/Spanien (171,40 km):

1. Louis Meintjes (Südafrika) - Wanty-Gobert 4:32:39 Std.; 2. Samuele Battistella (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 1:01 Min.; 3. Edoardo Zambanini (Italien) - Bahrain Victorious + 1:14; 4. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl + 1:34; 5. Filippo Conca (Italien) - Lotto-Soudal + 1:58; 6. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:08; 7. Simon Guglielmi (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 8. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 2:18; 9. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 2:20; 10. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2:26

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 9. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 34:02:32 Std.; 2. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 1:12 Min.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:53; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 2:33; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:36; 6. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 3:08; 7. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 4:32; 8. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 5:03; 9. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 5:36; 10. Pawel Siwakow (Frankreich) - Ineos Grenadiers + 5:39