Evenepoel am Berg wieder nicht zu halten - Kuss gewinnt ein paar Sekunden

Remco Evenepoel hat sich seinen dritten Etappensieg bei der 78. Vuelta gesichert. Wieder einmal war der Belgier in einer Fluchtgruppe vertreten und erneut nicht zu halten. In der Gesamtwertung gewann der Führende Sepp Kuss wertvolle Sekunden.

Sepp Kuss ist dem Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt einen großen Schritt nähergekommen. Der 29 Jahre alte US-Amerikaner vom Team Jumbo-Visma baute auf der letzten schweren Bergetappe am Donnerstag seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Teamkollege Jonas Vingegaard sogar auf 17 Sekunden aus.

Den Tagessieg bei der Bergankunft auf den Puerto de la Cruz de Linares sicherte sich Remco Evenepoel, dem der Triumph in der Bergwertung praktisch nicht mehr zu nehmen ist. Für den belgischen Zeitfahrweltmeister ist es bereits der dritte Etappensieg der diesjährigen Vuelta.

Vingegaard will Kuss "etwas zurückzahlen"

Auf der 179 Kilometer langen Strecke von Pola de Allande bis Puerto de La Cruz de Linares mit gleich drei Anstiegen der Kategorie 1 verzichteten der zweimalige Tour-de-France-Gewinner Vingegaard aus Dänemark und der Slowene Primoz Roglic darauf, ihren Teamkollegen Kuss zu attackieren. "Es ging darum, ihn zu schützen", sagte Vingegaard hinterher: "Es ist schön, wenn man ihm etwas zurückzahlen kann. Er hat so viel für mich getan."

Tags zuvor hinauf auf den legendären Angliru hatten sich Vingegaard und der spätere Sieger Roglic noch von ihrem als Edelhelfer in die Rundfahrt gestarteten Kuss abgesetzt - ausgerechnet an dessen 29. Geburtstag. Die undurchsichtige Teamtaktik hatte für Kritik gesorgt.

78. Vuelta

Entscheidung am Samstag

Die 19. Etappe am Freitag kommt eher den Sprintern entgegen, schwer wird es dagegen am Samstag, wo voraussichtlich die Entscheidung in der Gesamtwertung fallen wird. Das vorletzte Teilstück ist zwar keine klassische Bergetappe, hat aber ein knüppelhartes Klassikerprofil mit zehn Anstiegen der dritten Kategorie - alle über 1000 m Meereshöhe gelegen. Die 78. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt endet am Sonntag.

18. Etappe: Pola de Allande - Linares (179 km)

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 4:47:37 Std.; 2. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 4:44 Min.; 3. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny + 5:10; 4. Max Poole (Großbritannien) - Team DSM - firmenich + 5:12; 5. Paul Ourselin (Frankreich) - Team TotalEnergies + 5:17; 6. Julien Bernard (Frankreich) - Lidl-Trek + 6:11; 7. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 7:01; 8. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 9:29; 9. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; 10. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 18. Etappe:

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 65:31:27 Std.; 2. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 17 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:08 Min.; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 4:00; 5. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 4:19; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 4:30; 7. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 7:37; 8. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 8:35; 9. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 10:20; 10. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious + 12:20