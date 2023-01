Evans hoch drei: Brady und die Bucs buchen Ticket - Patriots und Lions leben

Die vorletzte Woche dieser hochspannenden Regular Season schraubte die Dramaturgie noch weiter an. In einem tollen Match zwischen Tampa Bay und Carolina schafften die Buccaneers um einen starken Tom Brady und einen überragenden Mike Evans die sichere Play-off-Teilnahme. An die Endrunde dürfen auch die Patriots wieder fest glauben, genauso die die Lions. Die Washington Commanders lieferten Green Bay indes eine Steilvorlage.

Play-offs: Brady stellt die Connection mit Evans wieder her

Mike Evans ist einer der besten Wide Receiver der National Football League. Bei in den letzten Wochen doch teils arg enttäuschenden Tampa Bay Buccaneers tauchte der 29-Jährige aber ebenso ab wie andere Größen des Teams - bis jetzt. Beim so wichtigen NFC-South-Duell mit den Carolina Panthers, die durch einen Sieg selbst wieder dick im Rennen gewesen wären, war Evans aber nicht zu kontrollieren. Neben drei Touchdowns nach herausragenden Pässen von einem ebenfalls zaubernden Tom Brady (432 Yards, drei TDs, keine Interception) strich Evans unglaubliche 207 Yards Raumgewinn ein.

Das war zugleich der Hauptschlüssel für die Bucs (8:8), nach anfänglichem 0:14- und erneut längerem 10:21-Rückstand gegen die guten Panthers (6:10) letztlich auf die Siegerstraße und hin zum sicheren Platz in der Endrunde als Sieger der Division abzubiegen.

Am Ende des 30:24 garnierte der 45-Jährige den umjubelten Erfolg Tampa Bays selbst noch mit einem Touchdown Rush über einen Yard. Eine Woche vor dem Regular-Season-Finale tütete das Franchise aus Florida somit doch noch das zuletzt unsichere Play-off-Ticket ein. Für den siebenmaligen Super-Bowl-Sieger "TB12" war dies der 19. Divisionstitel in seiner Karriere bei erst einer verpassten Endrunde als Starter. In diesem frischen Jahr 2023 wird es außerdem Bradys 23. Postseason werden.

Patriots haben es nun in eigener Hand

Bradys ehemaliges Team, die New England Patriots (8:8), erreichten derweil einen Coup gegen die während der Saison so oft gefürchteten Miami Dolphins (8:8). Mit 23:21 setzten sich die Schützlinge von Mastermind Bill Belichick im heimischen Foxboro knapp durch und verschafften sich somit ein echtes Endspiel. Gewinnen nämlich die Pats nächste Woche in Buffalo, sind die Play-offs sicher.

Miami steht dagegen vor einem Scherbenhaufen, schließlich galt die Truppe aus Florida lange Zeit quasi als gesetzter Endrundenteilnehmer. Doch ohne Top-Quarterback Tua Tagovailoa, der unter der Woche einmal mehr auf dem "concussion protocol" gelandet war, fehlten den Fins einfach die letzten Körner. Sowohl Ersatzmann Teddy Bridgewater als auch der eingesetzte Skylar Thompson leisteten sich neben jeweils einem Touchdown-Pass auch je eine Interception. Auch die Top-Receiver Tyreek Hill und Jaylen Waddle blieben hinter ihren Möglichkeiten, sodass die kuriose Serie der Dolphins weiter fortgesetzt wurde: Nach drei Siegen zum Saisonstart und drei Niederlagen folgte nun nach zuvor fünf Siegen die fünfte Pleite am Stück.

Die Giants kehren in die Play-offs zurück

Einen Schritt weiter als die Patriots sind die New York Giants (9:6:1). Durch den klaren 38:10-Heimsieg im "Big Apple" gegen die schwachen Indianapolis Colts (4:11:1) tüteten die "G-Men" erstmals seit 2016 wieder ein Endrundenticket ein. Es ist die 33. Play-off-Teilnahme insgesamt für das stolze und bereits mit vier Super-Bowl-Siegen dekorierte Franchise.

Beim Sieg über Indy war ein regelrecht explodierender Daniel Jones der Schlüssel. Der Quarterback schlug die aufgestellten Defense-Gegner über die Lüfte (177 Yards, zwei TDs, keine Int.) als auch über den Boden. Jones lief selbst zu 91 Yards und zwei weiteren Scores. Safety Landon Collins, damals 2016 bereits Teil der Giants, besorgte mit einem Pick Six über 52 Yards gegen Nick Foles den Rest.

Der Erfolg der New Yorker ist auch ein Erfolg der Buffalo Bills, schließlich waren von dort Joe Schoen als General Manager und Brian Daboll als Head Coach geholt. Und gerade Daboll genießt bei seiner ersten Trainerstation hohe Bewunderung - auch aufgrund seiner emotionalen Art, mit der er die zuvor jahrelang stoisch verlierenden Giants wieder erweckt hatte. Den ersten großen Lohn gab es nun.

Buhrufe für Wentz

New Yorks direkter NFC-East-Kontrahent, die Washington Commanders (7:8:1), rutschte derweil an diesem Neujahrstag aus. Mit 10:24 verloren die Hauptstädter bei den längst ausgeschiedenen Cleveland Browns (7:9) um Deshaun Watson, der seit seiner Rückkehr nach NFL-Sperre und den vielen Anschuldigungen bezüglich sexueller Gewalt sportlich sein bestes Spiel zeigte (169 Yards, drei TDs, keine Int.). Für die Niederlage "bedanken" musste sich Washington aber in den eigenen Reihen: Denn der erst wieder von der Bank in die erste Reihe gestellte Carson Wentz, der damit Taylor Heinecke verdrängt hatte, erlebte einen einzig wahren Alptraum.

16 seiner 28 Pässe brachte der frühere Eagles- und Colts-Spielmacher lediglich an den Mann für magere 143 Yards, schaffte keinen Touchdown und leistete sich obendrein gleich drei (!) Interceptions. Das ganze Team brachte derweil nur 261 Total Yards zustande. Die Fans auf den Rängen im FedExField hatten von diesem Auftritt bereits früh genug, pfiffen Wentz gnadenlos aus und forderten Heinecke.

Spielte richtig schlecht und wurde dabei von den Fans mit Pfiffen bedacht: Quarterback Carson Wentz. IMAGO/USA TODAY Network

Defensive Tackle David Bada gab für Washington an diesem Sonntag im Übrigen sein NFL-Debüt. Der gebürtige Münchner, der sich über das NFL Pathway Program ins Roster gespielt hatte, war zu seinem persönlichen Festtag in Lederhosen am Stadion erschienen.

Mit dieser nicht eingeplanten Niederlage verschlechterten die Commanders außerdem ihre eigenen Play-off-Hoffnungen auf ein Minimum und verschafften den Green Bay Packers (Heimspiel gegen die Vikings) und den Detroit Lions, die sich mit einem überdeutlichen 41:10 gegen die Chicago Bears (3:13) weiterhin total fokussiert wie erfolgreich zeigten, zusätzlichen Auftrieb bezüglich der anvisierten Endrunde. Bei Detroits Erfolg über Chicago war Quarterback Jared Goff einmal mehr richtig stark unterwegs (255 Yards, drei TDs). Sein bester Receiver an diesem Tag war einmal mehr der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown mit 62 Yards, aber auch die beiden Running Backs Jamaal Williams (144 Yards, ein TD) und D'Andre Swift (78 Yards, ein TD) lieferten ab. Von den Bears, wo Equanimeous St. Brown als älterer Bruder mit zwei Catches lediglich auf magere 20 Yards gekommen war, hatte sich während der 60 Minuten Football im Grunde wieder nur Top-Spielmacher Justin Fields gezeigt (207 Total Yards, ein TD, eine Int.).

Eagles verlieren, Chiefs gewinnen knapp

Weitere Spiele der frühen Schicht dieser Week 17: Die Philadelphia Eagles (13:3) bekamen ohne den geschonten Jalen Hurts die Offense nicht gut genug in Schwung und verloren mit 10:20 gegen die New Orleans Saints (7:9). Ersatzmann Gardner Minshew erreichte dabei immerhin 274 Yards und einen Touchdown (eine Interception), band vor allem DeVonta Smith (115 Yards) dabei gut mit ein. Knapp durchsetzten sich derweil die Kansas City Chiefs (13:3), die mit 27:24 gegen die Denver Broncos (4:12) gewannen. Dabei lieferten sich die beiden Star-Quarterbacks Patrick Mahomes (328 Yards, drei TDs, eine Int.) und der in dieser Saison so oft enttäuschtende Russell Wilson (249 Total Yards, drei Total Touchdowns, eine Int.) eine ansehnliche Show im gewohnt lautstarken Arrowhead Stadium.

