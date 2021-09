European-League-Quali: Gegner der Löwen und der Füchse Berlin stehen fest

Die Rhein-Neckar Löwen trifft in der zweiten Qualifikationsrunde der EHF European League auf Benfica Lissabon. Für die Füchse Berlin geht es nach Polen.

Die Nordbadener haben gegen den portugiesischen Spitzenklub am 21. September im Heidelberger SNP dome zunächst Heimrecht, die Entscheidung über den Einzug in die Gruppenphase fällt dann am 28. September in Lissabon.



"Benfica Lissabon ist ein sehr attraktives Los für uns und gleichzeitig eine sportlich richtig schwere Hürde vor der Gruppenphase. Wir müssen uns im Heimspiel eine gute Ausgangslage erarbeiten", sagte Löwen-Trainer Klaus Gärtner. In der ersten Runde der Qualifikation hatte sich der zweifache deutsche Meister souverän gegen den türkischen Club Spor Toto SK Ankara durchgesetzt.

Pulawy wartet auf die Füchse

Die Füchse Berlin treffen unterdessen auf den polnischen Vertreter KS Azaty-Pulawy AS. "Pulawy ist mir im Detail nicht bekannt, habe aber gesehen, dass sie in der Vorbereitung auch gegen Kielce gespielt haben. Sie werden ihre Berechtigung haben, in der Qualirunde zu stehen und sind ein Gegner, den wir ernst nehmen", sagte Trainer Jaron Siewert. "Dennoch sind wir aber auch dem ein oder anderen Hammerlos aus dem Weg gegangen und haben gute Chancen, in die Gruppenphase einzuziehen."