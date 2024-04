European League kompakt: Flensburg und Bukarest buchen Ticket nach Hamburg

In der EHF European Handball League stehen die Rückspiele im Viertelfinale auf dem Programm. Jubeln durften nach den frühen Partien dabei die SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest, sie lösten das Ticket zu den Finals in Hamburg. Füchse und Löwen sind noch im Einsatz.

Nach der Vorrunde startete die EHF European Handball League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften waren noch im Wettbewerb verblieben, am Ende schieden vier Teams aus. Vier Teams qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale, darunter auch die SG Flensburg-Handewitt.

Die anderen acht Teams spielten in den Play-offs vier weitere Viertelfinalisten aus. Auf die Rhein-Neckar Löwen wartet nun Sporting CP Lissabon, die Füchse Berlin müssen sich mit dem HBC Nantes messen. Mit Skjern Håndbold gegen Dinamo Bukarest und Flensburg gegen Sävehof stehen auch die anderen zwei Partien fest: beide Duelle sind inzwischen entschieden.

Skjern Håndbold - Dinamo Bukarest

Dinamo Bukarest reiste mit minimalem Vorsprung nach Dänemark zu Skjern Haandbold, die Rumänen konnten das Hinspiel mit 28:27 gewinnen. Trotz Heimvorteil gelang es Skjern jedoch nicht, das zweite Aufeinandertreffen ebenfalls offen zu gestalten. Bukarest ging von Beginn an ein hohes Tempo, das die Dänen nicht hielten. Stattdessen führten die Rumänen schon zur Pause mit 20:12. Nach dem Seitenwechsel bäumten sich die Gastgeber dann nochmal auf, konnten aber keine Wende mehr einleiten und verloren 34:38.

SG Flensburg-Handewitt - IK Sävehof

Die Tür zum Final4 stand für Flensburg nach dem 41:30-Hinspielerfolg sperrangelweit auf, im Rückspiel kamen die Fördestädter vor heimischer Kulisse jedoch nur schleppend ins Spiel. Gerade das Torwartduell ging klar an die Schweden, zudem war Sävehof von Beginn an hellwach. Schon zur Pause lagen die Gäste so mit vier Treffern in Front, konnten den Druck nach dem Seitenwechsel aber nicht so stark erhöhen, um die Hypothek aus dem Hinspiel anzufechten. Stattdessen riss Flensburg das Spiel herum, behauptete die eigenen Führung dann aber nicht. So gelang Sävehof immerhin ein 29:28-Achtungserfolg.

HBC Nantes - Füchse Berlin

Mit einem Sieg beim Auswärtsspiel gegen HBC Nantes können sich die Füchse Berlin erneut für das EHF European League Final4 qualifizieren. Das Viertelfinal-Rückspiel wird am Dienstagabend, den 30. April, um 20:45 Uhr (live auf Dyn und Dazn) in der H Arena in Nantes ausgetragen. Im Hinspiel vor einer Woche trennten sich beide 33:33-Unentschieden.

"So spielen wir in jedem Fall auf Sieg. Wir haben gegen Kiel und Nantes über weite Strecken ohne Nils Lichtlein gespielt. Fabian Wiede hat das gut gelöst, Paul Drux konnte Akzente setzen, die Abwehr stand über weite Strecke sehr gut. Wir haben noch alle Chancen in unseren eigenen Händen. Es kommt auf uns an, wir sind nicht abhängig von der Leistung des Gegners", so Siewert über die Ausgangslage.

"Das Hinspiel war einfach überragend, wenn man ein neutraler Handball-Fan ist. Das Spiel ging hin und her. Auf Berliner Seite waren Dejan Milosavljev und Mathias Gidsel überragend, aber Nantes blieb in den entscheidenden Momenten ruhig und konnte sich am Ende auf einige unglaubliche Hammertore von Julien Bos verlassen", so Dominik Klein gegenüber der EHF.

Sporting CP Lissabon - Rhein-Neckar Löwen

Was den Füchsen Berlin nicht gelungen ist, das schaffte das Team von Sebastian Hinze. Im Hinspiel konnte man den Sporting Club Portugal aus Lissabon knapp mit 32:29 besiegen. "Natürlich ärgern wir uns, dass wir die Führung nicht weiter ausbauen konnten, aber wenn man ehrlich ist, hätte damit auch niemand im Vorfeld gerechnet, dass wir überhaupt eine Chance haben das Spiel zu gewinnen", so Löwen-Keeper David Späth.

"Das Hinspiel war ein sehr intensives und hart umkämpftes Spiel zwischen zwei großartigen Mannschaften, die den Ehrgeiz haben, in die EHF-Finals zu kommen. Es war sehr wichtig, dass wir vor unseren Fans die Chance hatten, das Spiel für uns zu entscheiden, und genau das haben wir getan", so Sporting-Coach Ricardo Costa.

Personell gibt es eine Veränderung bei den Löwen: Für Andreas Holst wird Gustav Davidsson in den Kader rücken. Der schwedische Halblinke musste nach dem Bruch seiner linken Hand viele Wochen aussetzen, hat in der vergangenen Woche diverse Trainingstests erfolgreich absolviert und ist nun wieder eine Alternative für den lange dezimierten Löwen-Rückraum.

