EHF European League kompakt: Flensburg gewinnt, Hannover und Löwen im Duell

In der EHF European League hat die SG Flensburg-Handewitt die Pole Position für den ersten Platz gesichert. Ab 20:45 Uhr sind dann auch die TSV Hannover-Burgdorf, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin gefordert.

Nach der Vorrunde startete die EHF European League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften sind noch im Wettbewerb verblieben, vor dem Viertelfinale müssen nun vier Teams ermittelt werden, die direkt ausscheiden. Die Erstplatzierten rücken in die nächste Runde vor, die Zweit- und Drittplatzierten duellieren sich um die vier verbliebenen Tickets.

» Alles zum Modus der EHF European League

Gruppe I

In Gruppe I sind alle vier Mannschaften erst ab 20:45 Uhr im Einsatz. Unter anderem trifft Gornik Zabrze zuhause auf den HBC Nantes. Dass die Polen vor heimischer Kulisse zum Favoritenschreck avancieren können, bewiesen sie schon gegen die Rhein-Neckar Löwen. Diese sind derweil in Hannover gefordert - und könnten den dritten Sieg in Serie klarmachen.

» Liveticker TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen

Gruppe II

Einen Handballkrimi gab es in Gruppe II. Dort entführte Sävehof mit einem haarscharfen 34:33-Sieg beide Punkte von Skjern Handbold. Die Dänen haben nun 6 Pluspunkte, Sävehof und Nexe fünf. Im späten Spiel können letztere gegen den RK Gorenje Velenje dann auf den ersten Platz springen. Die Kroaten haben gegen das Tabellenschlusslicht die Favoritenrolle inne.

Gruppe III

Die SG Flensburg-Handewitt hat einen souveränen wie deutlichen 42:30-Sieg gegen Vojvodina Novi Sad eingefahren und steht damit weiterhin auf dem ersten Platz. Besonders Johannes Golla, August Pedersen und Lasse Møller zeigten sich gegen die Serben in Torlaune. Den ersten Platz haben die Fördestädter jedoch noch nicht sicher, da die Kadetten Schaffhausen parallel auch im zweiten Spiel gegen Bjerringbro-Silkeborg unterlagen. Es kommt in der nächsten Woche also zum Endspiel um Platz eins.

» Spielbericht SG Flensburg-Handewitt - Vojvodina Novi Sad

Gruppe IV

Dinamo Bukarest hat in Gruppe IV mit einem Sieg im rumänischen Duell gegen CSM Constanta eröffnet. Der dritte Platz ist Dinamo damit gewiss, Constanta kann den letzten Rang derweil nicht mehr verlassen. Im späten Spiel stehen sich dann Sporting Lissabon und die Füchse Berlin gegenüber.

» Liveticker Sporting CP Lissabon - Füchse Berlin