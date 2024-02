EHF European League kompakt: Mehrere Partien mit Derbycharakter

Die EHF European League absolviert den zweiten Spieltag der Hauptrunde. Mit dabei sind dann weiterhin alle vier deutschen Mannschaften, zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Hannover kommt es zu einem innerdeutschen Duell. Beide mussten in der Vorwoche eine Niederlage quittieren, während Flensburg und Berlin ihre Gruppen anführen.

Nach der Vorrunde startet die EHF European League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften sind noch im Wettbewerb verblieben, vor dem Viertelfinale müssen nun vier Teams ermittelt werden, die direkt ausscheiden. Die Erstplatzierten rücken in die nächste Runde vor, die Zweit- und Drittplatzierten duellieren sich um die vier verbliebenen Tickets.

Gruppe I

Die Rhein-Neckar Löwen in einem Bundesligaduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf gefordert. Aus der Liga kommen die beiden deutschen Klubs mit unterschiedlich viel Selbstbewusstsein. "In der Situation, in der wir stecken, ist es nicht leicht. Wir müssen noch mehr Prozente drauflegen, um erfolgreich zu sein. Wenn wir so Gas geben wie gegen Flensburg, dann bin ich guter Dinge", äußert sich Winter-Neuzugang Tobias Reichmann.

Beide Teams konnten einen Sieg über einen Bundesligisten feiern, Nantes siegte in Hannover mit 38:32 und Zabrze konnte die Rhein-Neckar Löwen mit 29:26 bezwingen. "Wir haben einige verletzte Spieler, aber wir müssen uns anpassen und Lösungen finden. Wir werden gegen eine polnische Mannschaft mit viel Charakter spielen. Es wird ein großer Kampf, zu Hause", so Nantes-Coach Gregory Cojean.

Zabrzes Trainer Tomasz Strzabala betont: "Wir wissen, dass Nantes in dieser Saison große Ambitionen hat, aber wir werden auf keinen Fall mit gesenktem Kopf auf den Platz gehen. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen und unseren Charakter unter Beweis stellen."

Gruppe II

In Gruppe II kommt es zum skandinavischen Spitzenspiel zwischen IK Sävehof und Skjern. "Schwedische Mannschaften haben immer das Gefühl, dass sie nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen haben, wenn sie gegen dänische Mannschaften spielen. Ihre Liga ist stärker als unsere, also wird es für uns eine große Herausforderung sein", so IKS-Coach Michael Apelgren.

Im zweiten Spiel steht ein Balkan-Derby auf der Agenda, der RK Nexe Nasice muss nach der Demission von Chefcoach Branko Tamse nun zu Gorenje Velenje. Die Slowenen müssen punkten, wenn man nicht vorzeitig die Chancen auf die Play-offs verlieren will. "Wir werden gegen eine Mannschaft spielen, die sehr gut ist, besonders wenn sie zu Hause spielt", warnt Nasices Ivan Srsen und der Rechtsaußen betont mit Blick auf die Niederlage in der heimischen Liga. "Wir müssen auf jeden Fall viel aggressiver und stärker in der Verteidigung spielen und versuchen, die Fehler, die wir im letzten Spiel gemacht haben, abzustellen."

"Wir haben schon viel erreicht, indem wir unter den besten 16 Mannschaften in der EHF European League sind. Ich erwarte ein sehr schwieriges Spiel, wir werden unser Bestes geben, um Nexe, die als Favoriten gelten, Paroli zu bieten. Wir werden in jedem europäischen Spiel, aber vor allem zu Hause, unser Bestes geben und versuchen, unsere Gegner zu überraschen", erklärt Velenjes Trainer Zoran Jovicic.

Gruppe III

In Gruppe III starteten alle Mannschaften mit je zwei Pluspunkten in die Hauptrunde, die SG Flensburg-Handewitt und die Kadetten Schaffhausen konnten am ersten Spieltag den Heimvorteil nutzen und wollen nun auswärts nachlegen.

"Das ist eine starke Mannschaft, die es mit ihrer flexiblen Abwehr jedem Gegner schwer macht", skizziert Nicolej Krickau kurz. Bei den Serben steht mit Petar Djordjic nun ein Ex-Flensburger in den Reihen, der Rückraumspieler war im Januar von Benfica Lissabon nach Novi Sad gegangen. "Bei unseren Ambitionen wollen wir natürlich die zwei Punkte mitnehmen", sagt Nicolej Krickau.

Bjerringbro-Silkeborg war am Wochenende im Final4 um den dänischen Pokal doppelt gefordert, musste sich im Halbfinale Aalborg nach Verlängerung geschlagen geben und kämpfte dann Fredericia HK im Spiel um Rang 3 nieder. Die Kadetten gewannen ihr Topspiel in der Liga gegen GC Amicitia Zürich. "Wir reisen mit einem guten Gefühl nach Dänemark", so Kadetten-Keeper Kristian Pilipovic und Teammanager David Graubner betont: "Insgesamt ist die Mannschaft aber sehr schwierig einzuschätzen."

Gruppe IV

Spitzenspiel in der Gruppe 4, die Füchse Berlin sind Tabellenführer mit weißer Weste, während Sporting CP Lissabon der ärgste Verfolger ist. Unsere Abwehr muss stehen, unser Tempospiel muss funktionieren und wenn wir den Ball vorne laufen lassen bin ich optimistisch, dass wir vor unseren eigenen Fans einen wichtigen Schritt gehen können", erklärt Berlins Trainer Jaron Siewert.

Zu einem rumänischen Derby kommt es zwischen Dinamo Bukarest und dem CSM Constanta. "Ich denke, dass dieses Spiel wirklich hart wird und wir unser Bestes auf dem Platz geben müssen, um die zwei Punkte zu holen. Dieses Spiel wird wie ein Endspiel für uns sein, wir müssen die ganzen 60 Minuten voll konzentriert sein, um zu gewinnen", so Bukarests Kreisläufer Miklos Rosta und der Ungar ergänzt: "Constanta ist eine wirklich gute Mannschaft, wir haben in dieser Saison schon zweimal gegen sie gespielt, aber kein Spiel ist wie das andere."