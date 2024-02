EHF European League kompakt: Wegweisende Duelle zum Auftakt

Die EHF European League startet am Dienstagabend in die Hauptrunde. Mit dabei sind dann weiterhin alle vier deutschen Mannschaften, mit Hannover und den Löwen auch in derselben Gruppe gesetzt. Letztere müssen dabei auf ihren wichtigsten Kreativkopf verzichten. Auch Flensburg steht in einer komplett ausgeglichenen Gruppe direkt vor einem wichtigen Duell.

Nach der Vorrunde startet die EHF European League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften sind noch im Wettbewerb verblieben, vor dem Viertelfinale müssen nun vier Teams ermittelt werden, die direkt ausscheiden. Die Erstplatzierten rücken in die nächste Runde vor, die Zweit- und Drittplatzierten duellieren sich um die vier verbliebenen Tickets.

» Alles zum Modus der EHF European League

Gruppe I

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 TSV Hannover-Burgdorf 2 9 4:0 2 HBC Nantes 2 3 2:2 3 Rhein-Neckar Löwen 2 -3 2:2 4 Górnik Zabrze 2 -9 0:4

In der Todesgruppe machen mit der TSV Hannover-Burgdorf und dem HBC Nantes direkt zwei Favoriten den Anfang. Heimrecht hat zuerst der deutsche Vertreter, der in der EHF European League weiterhin unbesiegt ist. Mit 4:0 Zählern haben die Recken die beste Ausgangslage in Gruppe I.

Die Rhein-Neckar Löwen rücken beim Außenseiter Gornik Zabrze in Polen an. Dabei müssen die Mannheimer mit Juri Knorr auf ihren offensiven Spielgestalter verzichten. Zuletzt gingen die Schützlinge von Sebastian Hinze nach dem Re-Start in Deutschland sowohl in Magdeburg (» Spielbericht), als auch in Lemgo (» Spielbericht) unter und stehen allein deshalb unter Druck.

Gruppe II

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 IK Sävehof 2 2 3:1 2 RK Nexe Nasice 2 11 2:2 3 Skjern Håndbold 2 -11 2:2 4 RK Velenje 2 -2 1:3

In Gruppe II eröffnen mit Skjern und Gorenje Velenje die beiden Teams, die aktuell am schlechtesten platziert sind. Ohne Punktverlust ist jedoch keine der vier Mannschaften, in der Vorrunde luchsten sich die Mannschaften jeweils gegenseitig mindestens einen Punkt ab. Den Abschluss machen ab 20:45 Uhr dann Sävehof und Nexe Nasice im direkten Favoritenduell.

Gruppe III

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 SG Flensburg-H. 2 13 2:2 2 Bjerringbro-Silkeborg 2 3 2:2 3 Vojvodina-Univerexport Novi Sad 2 -3 2:2 4 Kadetten Schaffhausen 2 -13 2:2

Auch in Gruppe III startet kein Team verlustpunktfrei, stattdessen schlugen sich die jeweiligen Gruppengegner in der Vorrunde jeweils einmal. Den Auftakt für den Kampf um die Viertelfinalplätze machen die Kadetten Schaffhausen im Duell mit Novi Sad, abends ziehen dann Flensburg und Bjerringbro-Silkeborg nach.

Die Flensburger empfangen dabei dann auch Ex-Hannoveraner und GOG-Spielmacher Morten Olsen. Unter anderem für Lukas Jørgensen ist es ein besonderes Duell. Dieser freute sich im Interview mit handball-world auf das Aufeindertreffen: "Ich freue mich sehr darauf am Dienstag gegen ihn zu spielen. Er ist ein sehr smarter Handballer mit einem hohen technischen Niveau."

» Zum Kurzinterview mit Lukas Jørgensen

Gruppe IV

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 Füchse Berlin 2 4 4:0 2 Sporting CP Lissabon 2 5 2:2 3 CSM Constanta 2 -5 2:2 4 Dinamo Bukarest 2 -4 0:4

Auch in Gruppe IV startet mit den Füchsen Berlin ein deutscher Vertreter. Der vorjährige Titelgewinner, aktuell noch ohne Punktverlust aus zwei knappen Siegen gegen Dinamo Bukarest, eröffnet die Gruppe bei CSM Constanta. Für den Gruppengegner der Hauptstädter wird es dann schon am Abend wichtig, wollen die Rumänen das Viertelfinalticket buchen. Mit Sporting Lissabon steht ein weiterer Favorit bereit.