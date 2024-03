European League: Füchse in die Schweiz - Rein deutsches Viertelfinale?

Die European-League-Hauptrunde ist seit Dienstag durch. Nun wartet die K.-o.-Runde, in die es alle vier verbliebenen deutschen Vertreter geschafft haben. Im Viertelfinale winkt ein rein deutsches Duell.

Die European-League-Saison 2023/24 geht in ihre entscheidende Phase. Nach Abschluss der Hauptrunde warten die K.-o.-Spiele. Die vier Gruppensieger überspringen die Play-offs - dazu gehört neben Nantes (Frankreich), Skjern (Norwegen) und Sporting (Portugal) mit Flensburg auch ein deutscher Vertreter. Keiner der vier Gruppensieger kam auf die maximale Ausbeute von zwölf Punkten aus sechs Spielen: Nantes, Flensburg und Sporting holten je 10:2 Punkte, Skjern in einer ausgeglichenen Gruppe "nur" 8:4 Zähler.

Die TSV Hannover-Burgdorf, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin müssen den "Umweg" über die Play-offs gehen. Dabei treffen die Niedersachsen auf den schwedischen Vertreter IK Sävehof, die Mannheimer auf RK Nexe (Kroatien) und der Hauptstadtklub auf den Schweizer Teilnehmer Kadetten Schaffhausen. Im vierten Duell stehen sich Dinamo Bukarest (Rumänien) und Bjerringbro-Silkeborg (Dänemark) gegenüber. Gespielt wird am 26. März und dem 2. April.

Der Traum von Hamburg vereint

Der Weg fürs Viertelfinale, dessen Hin- und Rückspiele am 23. und 30. April ausgetragen werden, ist indes bereits vorgezeichnet. Brisant ist dabei die Konstellation fürs Flensburger Duell um den Halbfinal-Einzug - bei einem Weiterkommen Hannovers gegen Sävehof kommt es zu einem rein deutschen Vergleich.

Die Löwen träfen im Falle eines Viertelfinal-Einzugs auf Füchse-Besieger Sporting. Die Berliner bekämen es wiederum mit Nantes zu tun, das in Gruppe I die Löwen und Hannover abhängte. Der Sieger des Duells zwischen Bukarest und Bjerringbro-Silkeborg trifft auf Skjern.

Was alle noch verbliebenen Teilnehmer eint: der Traum von Hamburg. Das Final Four wird in der Hansestadt ausgetragen, am 25. und 26. Mai kämpfen vier Teams um die European-League-Trophäe. Zu gerne würde der Titelverteidiger aus Berlin auch in Hamburg triumphieren.