European League Frauen kompakt: Zwei Samstagspartien

Das Ziel heißt Graz, in vier Duellen werden im Viertelfinale der EHF European League nun die Teilnehmer am Finalturnier ermittelt. Zwei Teams aus Rumänien und Norwegen sind unter anderem noch im Wettbewerb, die deutschen Farben hält der Thüringer HC hoch. Die Klubs aus Dänemark sind hingegen schon ausgeschieden, auch weil die EHF im höheren Wettbewerb drei Teams erlaubt hat.

Der CS Gloria Bistrita-Nasaud hat das Tor zum Final4 nach Graz aufgestoßen, mit 32:30 gewannen die Rumäninnen bei Mosonmagyarovari KC. "Wir bereiten uns auf ein offenes Spiel vor, denn es ist noch nichts entschieden. Wir bereiten uns auf die gleiche Weise vor wie auf das erste Spiel. Wir wollen unsere Fehler reduzieren und ihre Schwächen ausnutzen", erklärt Mosonmagyarovars Spielmacherin Gabriella Toth.

"Das Spiel am Samstag wird genauso hart werden wie das vom letzten Wochenende. Noch ist nichts garantiert, und wir müssen dieses Spiel wie ein Endspiel angehen. Das Schönste ist, dass wir zu Hause spielen und unsere Fans und Unterstützer uns von der ersten Minute an anfeuern werden", erklärte Renate Lais De Arruda.

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC stehen in der European League vor dem Aus. Das Team von Trainer Herbert Müller unterlag am Sonntagnachmittag im Viertelfinal-Hinspiel dem norwegischen Spitzenclub Storhamar Handball Elite vor heimischer Kulisse mit 35:39 (17:19).

"In vielen Situationen haben wir eine unzureichende Leistung gesehen und können mit dem Spiel nicht zufrieden sein. Wir werden unsere Fehler analysieren und härter arbeiten, um das Rückspiel gegen Storhamar zu gewinnen", hatte THC-Coach Herbert Müller nach dem Hinspiel betont.

"Es wird ein sehr schweres Spiel, in dem vier Tore nicht viel bedeuten. Wir müssen offensiv spielen und den Sieg anstreben. Als wir letzten Sonntag in Deutschland auf den Thüringer HC trafen, waren wir im Angriffsspiel gut, und alle Spielerinnen haben sich stark eingebracht. Wir müssen unsere Abwehr und unser Torwartspiel verbessern und auf unser höchstes Niveau bringen", so Storhamars Torhüterin Eli Marie Raasok.

Die Neptunes de Nantes konnten sich ein kleines Polster erspielen, gegen Sola HK setzte man sich am Ende mit 31:27 (16:15) durch. "Noch ist nichts entschieden, ich denke, es war ein gutes Spiel. Wir werden uns nächste Woche eine Menge Videos ansehen und wissen, was wir besser machen können. Wir sind viel gelaufen, es war ein sehr körperbetontes Spiel", so Nantes-Rechtsaußen Kelly Vollebregt.

"Ich denke, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und in der zweiten Halbzeit haben wir viele technische Fehler gemacht, so dass sie die Möglichkeit hatten, den Ball sehr schnell zu bekommen. Unser Plan war es, eine gute Verteidigung zu haben und viel zu laufen. Wir müssen vor dem Rückspiel noch einige kleine Anpassungen vornehmen", hatte Solas Vereinslegende Camilla Herrem betont.

Der HC Dunarea Braila hat seine Favoritenstellung untermauert, bei Podravka Vegeta Koprivnica feierten die Rumäninnen ein klares 32:26 (21:13). "Nicht alles war perfekt, wir wussten, dass Podravka eine starke Mannschaft ist. Wir haben mit sechs Toren gewonnen und das ist großartig, aber nächste Woche gibt es ein neues Spiel und wir müssen vorbereitet sein", mahnt Brailas Trainer Jan Leslie.

Linnksaußen Larissa Araujo betont: "Wir erwarten ein sehr starkes Rückspiel gegen Podravka. Wir wollen unser Ticket für die EHF-Finals lösen und dabei einen kämpferischen Teamgeist und eine tolle Leistung zeigen. Natürlich war das Spiel in Kroatien ein wichtiger Sieg, aber wir müssen im nächsten Spiel alles geben, um uns zu qualifizieren."

