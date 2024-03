European League Frauen kompakt: Teilnehmer am Final4 fix

Die Tickets nach Graz sind vergeben, ein Duo aus Rumänien sowie je ein Team aus Norwegen und Frankreich werden um den Titel in der EHF European League kämpfen. Die Deutschen Farben hatte der Thüringer HC bis ins Viertelfinale vertreten, die Hürde Storhamar war aber letztlich zu groß.

EHF European League

Der CS Gloria Bistrita-Nasaud hatte schon im Hinspiel das Tor zum Final4 nach Graz aufgestoßen, mit 32:30 gewannen die Rumäninnen bei Mosonmagyarovari KC. Auch im Rückspiel setzten sich die Rumäninnen knapp durch, siegten mti 27:25 (15:15).

Die Ungarinnen hatten Mitte der zweiten Halbzeit beim 21:24 (48.) sogar virtuell den Sprung ins Final4 geschafft. Das lag auch an der Leistung von Torhüterin Zsófi Szemerey, die mit 12 Paraden in Halbzeit eins auf eine Fangquote von 44 % kam, am Ende waren es 17 gehaltene Bälle. Bei den Gastgeberinnen war Renata Lais de Arruda mit 16 Paraden (45 % Fangquote) ein starker Rückhalt.

"Wir haben nicht so gut gespielt und nicht die Leistung erbracht, die wir bei dieser Gelegenheit heute hätten bringen sollen. Wir haben versucht, dem Spielrhythmus entsprechend zu spielen, und es tut mir wirklich leid, dass wir so viele Konterchancen vergeben haben", so Mosonmagyarovars Trainer Janos Gyurka.

"Ich denke, das Spiel heute war auf höchstem Niveau und der Unterschied lag in diesen kleinen Details. Auch wenn es sehr schwer war, haben wir bis zum Schluss gekämpft. Das Einzige, was wir im Kopf hatten, bevor wir die Arena betraten, war, uns für das Final Four zu qualifizieren", so Lais de Arruda.

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben den Einzug ins Final Four der European League deutlich verpasst. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor am Samstagnachmittag das Viertelfinal-Rückspiel beim norwegischen Spitzenclub Storhamar Handball Elite mit 26:33 (9:15). Bereits das Hinspiel hatte der THC sechs Tage zuvor in Bad Langensalza nach einem furiosen Schlagabtausch mit 35:39 verloren.

"Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und sehr zufrieden mit dem Sieg gegen die Thüringer. Ich freue mich sehr darauf, dieses Jahr im EHF-Finale zu spielen! Ich bin im Moment einfach sehr glücklich!", so Storhamars Spielmacherin Mia Solberg Svele.

"Es hat Spaß gemacht, wieder hier in Hamar zu sein. Ich hätte mir nur gewünscht, dass wir Storhamar einen größeren Kampf geliefert hätten. Ich bin enttäuscht, wie sich das Spiel entwickelt hat, und ich denke, wir haben es uns selbst schwer gemacht. Aber wir haben gegen eine bessere Mannschaft verloren, und ich wünsche Storhamar alles Gute für das EHF-Finale", erklärte THC-Kreisläuferin Sara Saetre Rönningen.

"Schade, dass wir ausgeschieden sind, wir wollten eigentlich viel besser in das Spiel reinkommen als im Heimspiel. Es ist schade, dass wir durch eigene Fehler - unter anderem vier Würfe auf das leere Tor - es nicht geschafft haben Druck zu erzeugen", so THC-Coach Herbert Müller: "Ich finde, dass wir eine gute Abwehrleistung geboten, aber Schwierigkeiten hatten."

Die Neptunes de Nantes konnten sich schon im Hinspiel ein kleines Polster erspielen, gegen Sola HK setzte man sich am Ende mit 31:27 (16:15) durch. Die Norwegerinnen, die von Anfang an auf ein Sieben-gegen-Sechs setzten, sollten allerdings im Rückspiel keine Chance auf das Weiterkommen haben. Immer wieder stand Torhüterin Floriane Andre den Torerfolgen der Skandinavierinnen im Weg, hatte mit 10 Paraden großen Anteil am 10:17-Pausenstand, am Ende steuerte sie 15 gehaltene Bälle zum 30:39 bei.

"Wir hatten es heute mit einer wirklich guten Sola-Mannschaft zu tun, und wir mussten zu jeder Zeit konzentriert und aufmerksam sein. Wir haben es ihnen erlaubt, uns in einigen Situationen zu überlisten, aber ich bin stolz auf unsere Gesamtleistung heute hier", so Nantes-Rückraumspielerin Helene Fauske.

Solas Shooterin Malin Holta betonte: "Es war ein hartes Spiel, in dem wir gut angefangen haben, aber dann eine schlechte Phase hatten, in der der Gegner einen Vorsprung von sieben Toren herausgespielt hat. Natürlich ist es dann sehr schwer, gegen eine so gute Mannschaft zurückzuschlagen. Nantes hat auf allen Positionen gute Spieler und konnte das Spiel heute kontrollieren."

Der HC Dunarea Braila hatte schon im ersten Duell seine Favoritenstellung untermauert, bei Podravka Vegeta Koprivnica feierten die Rumäninnen ein klares 32:26 (21:13). Im Rückspiel geriet das Weiterkommen nicht in Gefahr, auch wenn sich die Kroatinnen zum Ende der ersten Hälfte nach einem zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand noch eine knappe Pausenführung (10:12) erspielten. Braila geriet zum Beginn des zweiten Spielabschnitts zunächst mit drei Treffern ins Hintertreffen, konnte am Ende aber mit 26:25 auch das Rückspiel gewinnen.

"Es war ein sehr gutes Spiel, wir waren wirklich gut. Wir haben davon geträumt, eine Überraschung zu schaffen, aber ich denke, wir haben gut gespielt und hart gekämpft. Natürlich haben einige Kleinigkeiten im ersten Spiel den Unterschied ausgemacht, aber wir sind mit dem Spiel zufrieden und ich wünsche Braila viel Glück im EHF-Finale", erklärte Koprivnicas Co-Trainer Marko Brezic.

"Wie erwartet, war es sehr schwer. Wir wussten, dass sie mit allem kommen würden, was sie haben, aber wir hatten tolle Momente. Wir hatten auch einige schlechte Momente, aber am Ende haben wir alles in Ordnung gebracht", so Brailas Spielmacherin Kristina Liscevic und die Serbin ergänzte: "Wir wissen, dass dies eine große Sache für Braila ist, und wir haben wirklich versucht, jede Sekunde des Spiels zu genießen. Unser großes Herz und unser klarer Verstand haben uns zum Sieg geführt!"

