European League Frauen kompakt: Rumänische Teams machen großen Schritt, THC droht aus

Das Ziel heißt Graz, in vier Duellen werden im Viertelfinale der EHF European League nun die Teilnahme am Finalturnier ermittelt. Zwei Teams aus Rumänien und Norwegen sind unter anderem noch im Wettbewerb, die deutschen Farben hält der Thüringer HC hoch. Die Klubs aus Dänemark sind hingegen schon ausgeschieden, auch weil die EHF im höheren Wettbewerb drei Teams erlaubt hat.

EHF European League

Der HC Dunarea Braila hat seine Favoritenstellung untermauert, bei Pdravka Vegeta Koprivnica feierten die Rumäninnen ein klares 32:26 (21:13). Die Kroatinnen waren schon früh mit 1:5 im Hintertreffen, an der Niederlage konnten auch zehn Tore von Rechtsaußen Josipa Mamic nichts ändern. Die Gäste konnten sich auf ihre Torhüterinnen Kira Trusova (10 Paraden) und Elena Serban verlassen.

"Der Beginn des Spiels war schwer für uns. Wir kannten ihre Qualitäten und wussten, was sie leisten können, aber wir haben es nicht geschafft, sie zu neutralisieren. In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, aber in der zweiten Halbzeit hatten wir die Chance, den Ausgleich zu erzielen und vielleicht sogar in Führung zu gehen, aber wir haben es nicht geschafft. Die zweite Halbzeit war viel besser, und ich glaube, dass wir in Rumänien eine Chance haben, wenn wir die Dinge richtig machen", bilanzierte Koprivnicas Trainer Ivica Obrvan.

"Nicht alles war perfekt, wir wussten, dass Podravka eine starke Mannschaft ist. Wir wussten, dass sie einige starke Spiele machen können, vor allem in der zweiten Halbzeit, und wir haben Maßnahmen ergriffen, um das zu korrigieren. Wir haben mit sechs Toren gewonnen und das ist großartig, aber nächste Woche gibt es ein neues Spiel und wir müssen vorbereitet sein", mahnt Brailas Trainer Jan Leslie.

Der CS Gloria Bistrita-Nasaud hat das Tor zum Final4 nach Graz aufgestoßen, mit 32:30 gewannen die Rumäninnen bei Mosonmagyarovari KC. Die Ungarinnen konnten zum Beginn beider Halbzeiten vorlegen, führten ebenso 4:2 wie dann auch in Halbzeit zwei noch einmal mit 22:20.

Die Gäste konnten sich aber einmal mehr auf ihre Torhüterin Renata Lais De Arruda verlassen, die mit 15 Paraden am Ende knapp vor Gegenüber Zsófi Szemerey (14) war. Spielmacherin Cristina Laslo führte Bistrita-Nasaud mit acht Toren zum Auswärtserfolg, bei den Hausherrinnen erzielte Zsófia Stranigg sechs Treffer.

"Ich bin am Morgen voller Energie aufgewacht und hatte das Gefühl, dass heute alles möglich ist. Es war ein sehr schwieriges Spiel, wir haben die ganze Zeit gekämpft. Gleichzeitig bin ich traurig über das Ergebnis, denn solche Fehler darf man nicht machen. Eine starke Mannschaft nutzt das aus", erklärte Stranigg nach der Partie.

"Wir hatten nur einen Tag Zeit, uns auf dieses Spiel vorzubereiten, da wir am Mittwoch ein wichtiges Spiel gegen Rapid (Bukarest) hatten. Wir sind müde in Mosonmagyaróvár angekommen und haben es geschafft, gegen eine gute Mannschaft zu gewinnen. Ich bin sehr stolz auf mein Team und ich war zufrieden mit dem, was ich auf dem Platz gesehen habe", so Gloria-Coach Florentin Pera.

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC stehen in der European League vor dem Aus. Das Team von Trainer Herbert Müller unterlag am Sonntagnachmittag im Viertelfinal-Hinspiel dem norwegischen Spitzenclub Storhamar Handball Elite vor heimischer Kulisse mit 35:39 (17:19). Beste Werferin des THC war Johanna Reichert mit acht Toren. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag (16 Uhr) in Hamar statt.

"Es war heute nicht einfach für uns. In vielen Situationen haben wir heute eine unzureichende Leistung gesehen und können mit dem Spiel heute nicht zufrieden sein. Wir werden unsere Fehler analysieren und härter arbeiten, um das Rückspiel gegen Storhamar zu gewinnen", so THC-Coach Herbert Müller.

Die Neptunes de Nantes konnten sich ein kleines Polster erspielen, gegen Sola HK setzte man sich am Ende mit 31:27 (16:15) durch. Die Norwegerinnen erzielten zwar die ersten vier Treffer der Partie, doch Nantes war schon beim 7:7 auf Augenhöhe und konnte sich Mitte der zweiten Halbzeit auf sechs Tore (27:21) lösen.

