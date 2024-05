European League Frauen kompakt: Neuer Titelträger kommt aus Norwegen oder Rumänien

Am Wochenende wird der Titel in der EHF European League der Frauen vergeben. In Graz fanden am Samstag die Halbfinalpartien statt, während Gloria Bistrita-Nasaud sein Halbfnale dominierte, zeigte Storhamar in der Schlussphase Nervenstärke.

Storhamar stoppte Nantes im Halbfinale IMAGO/GEPA pictures