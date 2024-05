European League Frauen kompakt: Erstmals Sieger aus Norwegen

Am Wochenende wurde der Titel in der EHF European League der Frauen vergeben. In Graz fanden am Samstag die Halbfinalpartien statt, während Gloria Bistrita-Nasaud sein Halbfnale dominierte, zeigte Storhamar in der Schlussphase Nervenstärke. Die Norweger sollten ihre Saison dann am Sonntag mit einem Krimisieg krönen

Storhamars Anniken Obaidli wurde Torschützenkönigin der European League. IMAGO/GEPA pictures