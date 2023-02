European League: Deutsches Trio überzeugt zum Auftakt

Zum Auftakt ins neue European-League-Jahr 2023 haben die drei deutschen Teilnehmer ihre Aufgabe allesamt gelöst. Die Füchse Berlin und Flensburg feierten Heimsiege, während Frisch Auf Göppingen einen klaren Auswärtssieg feierte.

Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hat eine erfolgreiche Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb hingelegt. Die Handballer von Trainer Jaron Siewert feierten am Dienstagabend in der European League ein müheloses 32:24 (18:10) gegen HC Motor Saporischschja und wahrten damit ihre weiße Weste auf internationaler Ebene.

Der frisch gekürte dänische Weltmeister Jacob Holm war im ersten Füchse-Spiel nach der WM-Pause mit elf Treffern der beste Werfer für die Gastgeber. Berlin steht in Gruppe D mit einer makellosen Bilanz von nun sieben Siegen aus sieben Spielen weiter an der Tabellenspitze, das Ticket für das Achtelfinale hatte der Hauptstadt-Klub bereits im Dezember gelöst.

Flensburg, das am 27./28. Mai das Finalturnier der European League austragen wird, setzte sich am Abend mit viel Mühe 33:30 (16:14) gegen Valur Reykjavik durch.

Klare Sache für Göppingen

Europa League 2022/23 Der 7. Spieltag

Am späten Nachmittag hatte auch Frisch Auf Göppingen durch ein 40:23 (20:11) beim ungarischen Klub Fejer-BAL Veszprem einen Sieg geholt. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase legten die Schwaben bei der knappen Führung von 8:7 den Turbo ein und zogen bis zur Pause auf neun Treffer davon.

Nach dem Wechsel wurde von Coach Markus Baur rotiert. "Das war ein klarer Sieg von uns, vor allem war das Tempo von uns zu schnell für die ungarischen Gastgeber. Alle Spieler sind zum Einsatz gekommen und haben ihre Sache über weite Strecken ordentlich gemacht", so Baur. Göppingen hat nach sieben Spieltagen eine Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen.