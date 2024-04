European Handball League kompakt: So stehen die Chancen der deutschen Teams

In der EHF European Handball League stehen am Dienstag die Rückspielserien der Play-offs auf dem Programm. Für die drei deutschen Mannschaften stehen die Chancen nicht schlecht, zumal die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin mit einem Polster ins Rückspiel gehen. Vorsprung hat auch Hannover-Burgdorf, doch die Recken spielen auswärts. Die Paarungen für das Viertelfinale stehen auch schon direkt fest.

Nach der Vorrunde startete die EHF European Handball League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften waren noch im Wettbewerb verblieben, am Ende schieden vier Teams aus. Vier Teams qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale, darunter auch die SG Flensburg-Handewitt.

Die anderen acht Teams spielen in den Play-offs vier weitere Viertelfinalisten aus. Flensburg könnte in der Runde der besten Acht auf Hannover-Burgdorf treffen, für die Rhein-Neckar Löwen wartet im Erfolgsfall Sporting CP Lissabon, die Füchse Berlin müssten sich mit dem HBC Nantes messen und Skjern Haandbold könnte mit Bjerringbro-Silkeborg ebenfalls ein Gegner aus der eigenen Liga warten.

Dinamo Bukarest - Bjerringbro-Silkeborg

Das einzige Duell ohne deutsche Beteiligung liefern sich Bjerringbro-Silkeborg und Dinamo Bukarest. Dabei behaupteten die Rumänen vor heimischer Kulisse im Hinspiel einen knappen Vorsprung und gehen mit drei Treffern Polster in das Rückspiel in Dänemark.

Der Knackpunkt der Partie ereignete sich bereits im ersten Durchgang, als die Hausherren einen 11:14-Rückstand noch bis zu einer 18:16-Pausenführung drehten. Das zwischenzeitliche 32:24 gaben die Rumänen aber noch einmal aus der Hand. "Ich denke, dass das Spiel in beide Richtungen gehen kann, beide Mannschaften haben die gleichen Chancen. Wir müssen in Silkeborg sehr gut spielen, denn wir wissen, dass sie die Stärke haben, sowohl das Spiel als auch die K.o.-Runde zu gewinnen", erklärt Bukarest-Coach Xavi Pascual im Vorfeld

TSV Hannover-Burgdorf - IK Sävehof

Die Recken erarbeiteten sich mit einem 34:30-Erfolg ein kleines Polster, doch schon das Hinspiel machte deutlich, dass Schwedens Ligaprimus eine hohe Hürde ist. Immer wieder kämpften sich die Gelb-Schwarzen zurück, holten einen Vier-Tore-Rückstand zum 22:22 aus.

"Auch wenn wir wissen, dass es schwer ist, gegen einen Bundesligisten mit vier Toren in Rückstand zu geraten, werden wir es natürlich versuchen. Unsere jungen Jungs haben schon einmal bewiesen, dass nichts unmöglich ist", strahlte Sävehofs Coach Michael Apelgren Selbstvertrauen aus. Zumal die Recken zuletzt auf Renars Uscins verzichten mussten.

Füchse Berlin - Kadetten Schaffhausen

Die Ausgangslage ist glänzend, doch die Füchse Berlin sind mitten im Terminstress. Im Zwei-Tages-Rhythmus heißen die Aufgaben nach dem Sonntagsspiel gegen Wetzlar nun Kadetten Schaffhausen und Frisch Auf Göppingen. Im Hinspiel in der Schweiz konnte sich der Hauptstadtklub ein Vier-Tore-Polster (32:28) erspielen. Einzig in der Anfangsphase führten die Schweizer immer wieder, danach verschaffte Dejan Milosavljev seiner Mannschaft einen wichtigen Vorteil. "Wir haben nichts zu verlieren, aber wir können gewinnen und wollen nochmal alles aus Berlin rauskitzeln", so Kadetten-Trainer Hrvoje Horvat.

"Die Partie gegen Schaffhausen wird mit der engen Spieltaktung ähnlich wie letzte Woche. Wir versuchen zu rotieren, wo es zu rotieren geht", so Füchse-Coach Jaron Siewert. "Wir gehen mit vier Toren Vorsprung in das Spiel, was ein relativ kleines Polster ist. Also müssen wir am Dienstag von Anfang an konzentriert agieren, außen und in der Abwehr ins Tempo spielen - das war auch der Schlüssel zum Erfolg in der zweiten Halbzeit des Hinspiels."

Rhein-Neckar Löwen RK Nexe Nasice

"Nein", antwortet Juri Knorr entschlossen auf die Frage, ob man einigermaßen entspannt in das Rückspiel gegen RK Nexe Našice gehen könne am Dienstagabend. "Die können mit drei, vier Toren in Führung gehen und dann ist alles offen. Darauf müssen wir vorbereitet sein", so der Löwen-Spielmacher. Auch wenn die Badener das Hinspiel mit 24:19 gewinnen konnten und so eine gute Ausgangsposition haben.

In Heidelbergs SNP Dome ist der Bundesligist zudem in dieser Saison noch unbesiegt. "Wir fahren mit einem Rückstand von fünf Toren nach Deutschland. Das ist ein ziemlich großer Unterschied, aber gleichzeitig auch erreichbar, wenn wir auf dem erforderlichen Niveau spielen. Ich erwarte, dass wir vor allem im Angriff viel besser spielen und einige neue Dinge präsentieren werden, die uns zu Situationen führen sollten, aus denen wir Tore erzielen können", so Nasices Rechtsaußen Fahrudin Melic.

