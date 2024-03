European Handball League kompakt: Fragezeichen bei Flensburg, Debüt von Veselin Vujovic

In der EHF European League endet am heutigen Dienstag die Hauptrunde. Für die Bundesligisten geht es um recht wenig, denn die Endplatzierungen für die Füchse Berlin, die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf stehen fest. Auch die SG Flensburg reist mit einem großen Polster nach Dänemark, hat aber den Gruppensieg noch nicht geschafft.

Nach der Vorrunde startete die EHF European League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften waren noch im Wettbewerb verblieben, vor dem letzten Spieltag sind schon zwei Gruppen mit deutscher Beteiligung vollständig entschieden, in der Gruppe II gibt es einen Dreikampf um das Viertelfinalticket. In der Gruppe III gibt es direkte Duelle um Platz 1 und Rang 3.

Gruppe I

In Gruppe I stehen die Platzierungen bereits fest. Nantes ist Gruppensieger, die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf gehen in die Play-offs und Zabrze muss die Segel streichen.

"Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um das zu erreichen", sagt Löwen-Coach Sebastian Hinze. Bei den Rhein-Neckar ist die 26:29-Niederlage zum Hauptrundenauftakt immer noch im Kopf.

"Wir sind natürlich auf Revanche für die Hinspielniederlage aus. Gerade jetzt ist es wichtig für uns, wieder in einen Lauf reinzukommen und schnell das nächste Erfolgserlebnis zu feiern", sagt David Móré.

"Natürlich ist es nicht die gleiche Art von Spiel, wenn man bereits sicher ist, den ersten Platz zu erreichen. Aber wir wollen ein hohes europäisches Niveau halten, ein gutes Spiel und eine schöne Show für unsere 6.000 Zuschauer bieten. Jeder wird Spielzeit bekommen, aber wir müssen auf unserem hohen Niveau spielen", betont Nantes-Coach Gregory Cojean.

Gruppe II

Den Blick können die beiden Bundesligisten auf die Partien der Gruppe II werfen, denn dort werden um 18.45 Uhr die Play-off-Gegner für Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen ermittelt. Der IK Sävehof empfängt den zwei Punkte besser liegenden RK Nexe Nasice, Skjern Haandbold muss zum als Schlusslicht feststehenden Team von Gorenje Velenje.

Die Kroaten müssen einen Punkt holen, um Rang 1 sicher zu haben. Sävehof kann auf Rang eins vorrücken, wenn man mindestens mit zwei Toren gewinnt und Skjern verliert. Das Hinspiel ging mit 29:28 an Nasice.

"Für uns ist das alles ein großes Abenteuer, das wir nach der Hauptrunde des Turniers erleben, wenn 80 % der Spieler aus unserer eigenen Akademie kommen. Alles, was wir in der Europa-League erleben, sehen wir als Bonus an", sagt Sävehof-Coach Michael Apelgren.

"Wir befinden uns noch in der Eingewöhnungsphase, sowohl ich bei den Spielern als auch sie bei mir. Wir haben die Chance, den ersten Platz in der Gruppe zu gewinnen und uns direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren. Sävehof ist eine extrem gute, junge, schnelle Mannschaft, die einen sehr kreativen Handball spielt, und wir haben eine sehr schwere Aufgabe vor uns", erklärt der neue Nexe-Coach Veselin Vujovic vor seiner Rückkehr auf das europäischen Parkett.

Gruppe III

Flensburg darf nach dem 38:28-Hinspielerfolg gegen Bjerringbro-Silkeborg nicht mit mehr als zehn Toren verlieren, wenn sie den Staffelsieg einfahren möchte. "Unser Fokus liegt darauf, dieses Spiel zu gewinnen. Was BSH leisten kann, war aber nicht das, was wir in der Campushalle gesehen haben", betont der Flensburger Trainer Nicolej Krickau.

Die Kadetten Schaffhausen können nicht entspannt, aber mit viel Selbstvertrauen zu Vojvodina Novi Sad reisen. Zwei Punkte trennen die beiden Teams, das Hinspiel ging mit 27:24 an die Eidgenossen. "Wir haben in dieser Saison schon viele Male Charakter gezeigt. Diesen Charakter brauchen wir, um gegen Vojvodina zu gewinnen", betont Schaffhausens Coach Hrvoje Horvat.

Gruppe IV

Die Platzierungen sind vergeben, der Gruppensieg geht an Sporting CP Lissabon, die Füchse Berlin sind Zweiter vor Dinamo Bukarest und der CSM Constanta muss ausscheiden.

"Gegen Constanta haben wir im Hinspiel gesehen, wie robust und offensiv sie verteidigen können. Aufgrund der Tabellensituation ist das Spiel fast ohne Bedeutung, sodass wir ein wenig rotieren werden, und verletzte Spieler, die zurückkommen, bzw. jüngere Spieler noch mehr Verantwortung und Spielpraxis bekommen werden", erklärt Füchse-Coach Jaron Siewert.

Im Hinspiel in Rumänien taten sich die Füchse zunächst schwer, gewannen nach einem Halbzeitrückstand die Partie am Ende aber mit 32:29 (14:15). "Nichtsdestotrotz wollen wir gewinnen und uns mit einem Sieg aus der Hauptrunde verabschieden. Wir wissen, wie unangenehm Constanta spielen kann, aber zuhause wollen wir alles reinhauen, mit einer guten Abwehr- und Torhüterleistung ins Tempospiel kommen und deren offensive Abwehr gut bespielen", so Siewert weiter.

