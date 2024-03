European Handball League kompakt: Flensburg im Viertelfinale, Füchse und Löwen mit Siegen

In der EHF European Handball League endete am heutigen Dienstag die Hauptrunde, für die vier deutschen Vertreter war der Weg dabei bereits vor dem Anwurf vorgezeichnet. Während die SG Flensburg-Handewitt die letzten Fragezeichen am Gruppensieg und dem direkten Einzug in das Viertelfinale tilgte, gehen die Füchse Berlin, die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf in die Play-offs.

Nach der Vorrunde startete die EHF European Handball League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften waren noch im Wettbewerb verblieben, vor dem letzten Spieltag wareb schon zwei Gruppen mit deutscher Beteiligung vollständig entschieden, in der Gruppe II gab es einen Dreikampf um das Viertelfinalticket - das sich am Ende Skjern sicherte. In der Gruppe III standen direkte Duelle um Platz 1 und Rang 3 an, Flensburg tilgte die letzten Zweifel an Gruppensieg und direktem Einzug ins Viertelfinale, die Kadetten sicherten sich trotz einer Niederlage mit einem knapp gewonnenen Direktvergleich das letzte Ticket in den Play-offs.

Gruppe I

In Gruppe I standen die Platzierungen bereits fest. Nantes ist Gruppensieger, die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf gehen in die Play-offs und Zabrze muss die Segel streichen.

Die Rhein-Neckar Löwen setzten sich vor 2.679 Zuschauern im Heidelberger SNP Dome nach einer lange Zeit zerfahrenen Partie, die mit einem 10:8 in die Pause ging, mit 27:23 gegen Schlusslicht Gornik Zabrze durch. Dank der Paraden von David Späth und der Treffer von Niclas Kirkeløkke fuhr das Team von Sebastian Hinze trotz der Schonung einiger Akteure am Ende einen 27:23-Erfolg ein. In den Play-offs wartet auf die Löwen nun RK Nexe.

Die TSV Hannover-Burgdorf musste in der Hauptrunde eine weitere Niederlage hinnehmen. Die Gäste führten zur Pause zwar mit zwei Toren, doch nach Wiederbeginn übernahm Nantes mit einer Dreier-Serie zum 16:15 die Führung und das Kommando. Die Niedersachsen fanden fortan kaum noch durch die Abwehr der Franzosen und scheiterten immer wieder an Nantes-Keeper Ivan Pesic. Über 21:16 wuchs der Abstand sogar in den zweistelligen Bereich, bevor dem Bundesligisten noch etwas Ergebniskosmetik bis zum 33:26-Endstand gelang. In der Playoff-Runde am 26. März und 2. April treffen die Hannoveraner nun auf den schwedischen Vertreter IK Sävehof.

Gruppe II

Der Blick der beiden Bundesligisten ging auf die Partien der Gruppe II, denn dort wurden die Play-off-Gegner für Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen ermittelt. Den Gruppensieg holte sich am Ende Skjern, das sich mit 29:24 in Velenje durchsetzte und von der Niederlage von Nexe in Sävehof profitierte.

Nexe reiste mit Veselin Vujovic als neuem Coach sowie der Chance auf den Gruppensieg nach Sävehof. Doch die Hausherren konnten sich mit einem Doppelschlag direkt vor der Pause auf 17:15 absetzen und zogen in der Folge dann in der ersten Viertelstunde nach Wiederbeginn auf 22:17 davon - auch dank fünfzehn Paraden von Torhüter Simon Möller sowie elf Treffern von Oli Mittun steuerte Sävehof zum 34:28.

Skjern nutzte die sich durch die Niederlage von Nexe bietende Chance und sicherte sich mit einem Auswärtserfolg bei Schlusslicht Velenje den Gruppensieg und das direkte Ticket in das Viertelfinale. Auch dank der Paraden von Matevs Skok führten die Gastgeber noch zur Pause, dann aber sorgte Christopher Bonde im Tor für den nötigen Rückhalt. Über ein 24:18 steuerte Skjern zum 29:24-Sieg.

Gruppe III

Die SG Flensburg-Handewitt zeigte eine Machtdemonstration, Bjerringbro-Silkeborg konnte dem Bundesligist im Topspiel der Gruppe nur eine Halbzeit lang Paroli bieten. Am Ende setzte sich das Team von Nicolej Krickau souverän mit 45:26 (19:17) durch. Kevin Møller mit 24/2 Paraden hinten und Lasse Møller mit neun Treffern und zahlreichen Assists vorne waren Leistungsträger des Bundesligisten, ebenso Emil Jakobsen (8/3) und Lukas Jørgensen (6).

Die Kadetten Schaffhausen konnten derweil nicht entspannt, aber mit viel Selbstvertrauen zu Vojvodina Novi Sad reisen. Zwei Punkte trennen die beiden Teams, das Hinspiel ging mit 27:24 an die Eidgenossen. Und das Ergebnis aus dem Hinspiel sollte schnell in den Fokus geraten, denn Novi Sad legte ein schnelles 7:0 vor, bevor die Kadetten nach über zwölf Minuten den ersten Treffer erzielen konnten. Beim 11:8 hatten die Schweizer das direkte Duell dank des Siegs im Hinspiel wieder auf Null gebracht. Und in diesem Bereich blieb es bis zum Ende, als Schaffhausen beim Stand von 24:21 den letzten Angriff der Hausherren überstand und durch das Patt im direkten Vergleich dann aufgrund der besseren Tordifferenz das Ticket in die Play-offs behielt.

Gruppe IV

Die Platzierungen in der Gruppe IV der European Handball League waren ebenfalls vor dem letzten Spieltag vergeben, der Gruppensieg geht an Sporting CP Lissabon, die Füchse Berlin sind Zweiter vor Dinamo Bukarest und der CSM Constanta verpasste das Weiterkommen.

Allerdings nervte Constanta die Füchse, die einige Stammspieler schonten, in der Max-Schmeling Halle. Nach gut sechs Minuten stand ein 2:7 auf der Anzeigetafel, zur Pause lagen die Hausherren mit 16:19 zurück. Beim 24:23 ging der Favorit dann aber erstmal in Führung und während bei den Rumänien die Kräfte nachließen, steuerten die Füchse zum 35:31-Erfolg. Lasse Andersson erzielte dabei fünfzehn Treffer.

Lissabon hatte aufgrund des gewonnenen Direktvergleichs gegen die Füchse Berlin den Gruppensieg und den direkten Einzug in das Viertelfinale der European Handball League bereits sicher, blieb durch einen Auswärtserfolg bei Dinamo Bukarest aber auch zwei Punkte vor dem Handball Bundesligisten. Mit einem starken Leonel Maciel im Tor konnte sich Sporting zur Pause beim 15:11 eine Vier-Tore-Führung herausspielen. Bukarest hielt dagegen, die Portugiesen zogen aber auf 27:21 davon und steuerten danach zum 31:27-Erfolg. Für Bukarest geht es in den Play-offs nun gegen Bjerringbro-Silkeborg.

