European Handball League kompakt: Deutsche Teams im Gleichschritt

In der EHF European Handball League endeten am heutigen Dienstag die Hinspielserien der Play-offs. Dabei gewannen alle drei deutschen Mannschaften. Am kommenden Dienstag finden die Rückspiele statt, danach stehen auch schon direkt die Paarungen für das Viertelfinale fest.

Nach der Vorrunde startete die EHF European Handball League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften waren noch im Wettbewerb verblieben, am Ende schieden vier Teams aus. Vier Teams qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale, darunter auch die SG Flensburg-Handewitt.

Die anderen acht Teams spielen in den Play-offs vier weitere Viertelfinalisten aus. Flensburg könnte in der Runde der besten Acht auf Hannover-Burgdorf treffen, für die Rhein-Neckar Löwen wartet im Erfolgsfall Sporting CP Lissabon, die Füchse Berlin müssten sich mit dem HBC Nantes messen und Skjern Haandbold könnte mit Bjerringbro-Silkeborg ebenfalls ein Gegner aus der eigenen Liga warten.

Bjerringbro-Silkeborg - Dinamo Bukarest

Das einzige Duell ohne deutsche Beteiligung lieferten sich Dinamo Bukarest und Bjerringbro-Silkeborg. Dabei behaupteten die Rumänen vor heimischer Kulisse einen knappen Vorsprung und gehen mit drei Treffern Polster in das Rückspiel in Dänemark. Der Knackpunkt der Partie ereignete sich bereits im ersten Durchgang, als die Hausherren einen 11:14-Rückstand noch bis zu einer 18:16-Pausenführung drehten. Nach dem Seitenwechsel trieben die Gastgeber die eigene Führung dann - vom neunfachen Torschützen Miklos Rosta angeführt - weiter in die Höhe. Die acht Treffer Differenz beim 32:24 wurden dann aber in der Schlussphase noch verspielt, und Bjerringbro-Silkeborg robbte sich bis auf zwei Treffer heran. Am Ende stand ein 37:34-Sieg.

» Liveticker Dinamo Bukarest - Bjerringbro-Silkeborg Handball

Kadetten Schaffhausen - Füchse Berlin

Die Füchse Berlin haben ebenfalls mit einem Sieg eröffnet. Die Hauptstädter setzten sich in ihrem frühen Spiel souverän bei den Kadetten Schaffhausen durch. Einzig in der Anfangsphase führten die Schweizer immer wieder, danach verschaffte Dejan Milosavljev seiner Mannschaft einen wichtigen Vorteil. Auch die 16:15-Pausenführung hielt der Serbe fest. Nach dem Seitenwechsel pendelte sich das Polster der Gäste dann zwischen zwei und vier Treffern ein, in der Schlussphase ergaben sich sogar mehrere Chancen, um weiter zu erhöhen. Hier schlich sich jedoch mehrfach der Schlendrian bei den Berlinern ein. Die Kadetten taten es ihrem Gegenüber allerdings gleich und konnten nicht mehr wirksam verkürzen. Nach einem 2:0-Lauf zum Abschluss jubelten die Gäste dann über einen 32:28-Sieg.

» Spielbericht Kadetten Schaffhausen - Füchse Berlin

RK Nexe Nasice - Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstagabend eine überzeugende Performance beim kroatischen Vertreter Nexe Nasice dargeboten. Das Team von Sebastian Hinze spielte eine kompakte Deckung und hatte mit Mikael Appelgren einen starken Rückhalt dahinter. So setzten sich die Mannheimer bereits Mitte des ersten Durchgangs erstmals ab, und erhielten den eigenen Vorsprung auch nach dem Seitenwechsel aufrecht. Am Ende hätte der Sieg wegen einiger vergebener Chancen zwar auch höher ausfallen können: dennoch stand ein verdienter 24:19-Erfolg in Kroatien. Damit gehen die Löwen mit Rückenwind in das Rückspiel.

» Spielbericht RK Nexe Nasice - Rhein-Neckar Löwen

TSV Hannover-Burgdorf - IK Sävehof

Mit dem ersten Treffer von Ilija Brozovic legte die TSV Hannover-Burgdorf gegen IK Sävehof vor, doch die Schweden ließen sich nicht abschütteln. Nach einem 5:1-Lauf hatte sich Hannover beim 14:10 etwas Luft verschafft, vor allem die Effizienz im Angriff sowie einige Fehler des Gegners hatten den Vier-Tore-Vorsprung ermöglicht, mit dem es beim 18:14 auch in die Kabinen ging.

Nach Wiederbeginn meldete sich Sävehof mit einer Dreier-Serie aber umgehend zurück, glich beim 22:22 dann sogar wieder aus. Hannover tat sich im Angriff nun schwer, der verletzte Renars Uscins wurde vermisst. Doch in den letzten Minuten hatten die Gastgeber die größeren Kraftreserven: Jonathan Edvardsson erhöhte gegen seinen früheren Klub auf 30:27 und da der letzte Wurf von Marian Michalczik nach Ansicht der Schiedsrichter über der Linie war, lagen beim 34:30-Endstand wieder vier Treffer zwischen den beiden Teams. Ob das Polster für Hannover reicht, wird das Rückspiel in sieben Tagen zeigen.

» Spielbericht TSV Hannover-Burgdorf - IK Sävehof