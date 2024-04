European Handball League kompakt: Bundesligatrio mit hohen Hürden

In der EHF European Handball League stehen am Dienstag die Hinspielserien im Viertelfinale auf dem Programm. Drei deutsche Teams hoffen noch auf den Sprung zum Final4 nach Hamburg

Nach der Vorrunde startete die EHF European Handball League nach der EM-Pause in die Hauptrunde. 16 Mannschaften waren noch im Wettbewerb verblieben, am Ende schieden vier Teams aus. Vier Teams qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale, darunter auch die SG Flensburg-Handewitt.

Die anderen acht Teams spielten in den Play-offs vier weitere Viertelfinalisten aus. Auf die Rhein-Neckar Löwen wartet nun Sporting CP Lissabon, die Füchse Berlin müssen sich mit dem HBC Nantes messen. Mit Skjern Håndbold gegen Dinamo Bukarest und Flensburg gegen Sävehof stehen auch die anderen zwei Partien fest.

» Alles zum Modus der EHF European League

Dinamo Bukarest - Skjern Haandbold

Zum zweiten Mal in Serie trifft Dinamo Bukarest auf ein dänisches Team, nachdem man in den Play-offs schon Bjerringbro-Silkeborg eliminiert hatte. Sowohl gegen die Füchse Berlin wie auch Sporting CP Lissabon kassierten die Rumänen jeweils zwei Niederlagen.

Bei Skjern verlief die Saison hingegen mit einer Steigerung, nach dem zweiten Platz in der Vorrunde hinter dem RK Nexe Nasice konnte man am Ende die Hauptrundengruppe gewinnen und so die Play-offs überspringen. Im ewigen Vergleich liegen die Dänen mit zwei Siegen vorne, in der Gruppenphase der EHF Champions League gewann man 2017 beide Partien deutlich mit 39:28 und 36:23.

"Es ist unglaublich für uns, im Viertelfinale zu stehen. Das war eines unserer Ziele in dieser Saison. Ich denke, dass wir gegen eine tolle Mannschaft spielen und es sehr schwer werden wird. Ein volles Haus am Dienstag wäre ein Plus, das könnte uns zu einem großen Sieg verhelfen", erklärt Bukarest-Coach Xavi Pascual.

» Liveticker Dinamo Bukarest - Skjern Haandbold

IK Sävehof - SG Flensburg-Handewitt

Kann Schwedens Topclub IK Sävehof einen weiteren Bundesligisten eliminieren? Nach der TSV Hannover-Burgdorf wollen die Handballer aus Göteborg nun auch der SG Flensburg-Handewitt ein Bein stellen. Bei den Fördestädtern schmerzt auch immer noch die verpasste Finalrunde in der letzten Saison, als man selbst Ausrichter war.

"Es sind ganz deutliche Strukturen im Kader zu erkennen", erklärt SG-Chefcoach Nicolej Krickau und nennt die offensive 5:1-Abwehr. "Der Gegner glaubt, Lücken und Platz zu erkennen, wo das gar nicht der Fall ist, und agiert womöglich zu langsam." Auf der anderen Seite rechnet Nicolej Krickau mit viel Druck auf den Mittelblock durch William Moberg und Oli Mittun. Letzterer ist übrigens Cousin von THW-Spielmacher Elias Ellefsen a Skipagötu.

» Liveticker IK Sävehof - SG Flensburg-Handewitt

Füchse Berlin - HBC Nantes

Auf dem Weg zur Titelverteidigung in der EHF European League wartet eine hohe Hürde auf die Füchse Berlin. Um 20.45 Uhr (live auf Dyn und DAZN) empfängt der Hauptstadtclub im Viertelfinale im heimischen Fuchsbau auf das französische Spitzenteam HBC Nantes.

Während die Berliner im Titelkampf mit dem Remis gegen den THW Kiel einen Dämpfer erlitten, ist die Laune in Nantes nach dem Sieg im Coupe de France am vergangenen Wochenende auf dem Höhepunkt.

"Nantes spielt eine überragende Saison in der Liga, haben einen sehr guten Flow und zuletzt gegen Paris in der Liga und sehr deutlich im Pokalfinale gewonnen. Sie haben eine gute, breite Mannschaft. Nichtsdestotrotz sehe ich uns nicht chancenlos", so Füchse-Trainer Jaron Siewert.

» Liveticker Füchse Berlin - HBC Nantes

Rhein-Neckar Löwen - Sporting CP Lissabon

Eine hohe Hürde für die Rhein-Neckar Löwen, denn mit dem Sporting CP Lissabon (20.45 Uhr/live bei Dyn und DAZN) wartet eine Topmannschaft, die schon für die Füchse Berlin nicht zu knacken war.

"Jetzt, wo wir im Viertelfinale stehen und nur noch einen Schritt und zwei Spiele vom EHF-Finale in Hamburg entfernt sind, gibt es nur ein Ziel: Wir wollen ins Finale einziehen, auch wenn wir wissen, wie schwer diese Aufgabe gegen eine sehr starke Sporting-Mannschaft sein wird", erklärt Löwen-Coach Sebastian Hinze. Die Rhein-Neckar Löwen haben es als einziger Qualifikant unter die besten Acht geschafft.

"Die Rhein-Neckar Löwen sind eine gute Mannschaft mit guten Spielern und haben mit Juri Knorr sogar den derzeit wohl besten deutschen Spieler. In diesem Jahr läuft es für sie in der Meisterschaft nicht sehr gut, sie liegen auf Platz 10, daher glaube ich, dass sie die Teilnahme am Final Four der EHF European League als Rettung ihrer Saison sehen können", umreißt Sporting-Coach Ricardo Costa die Ausgangslage für die Löwen.

» Liveticker Rhein-Neckar Löwen - Sporting CP Lissabon