Europas Fußballerin des Jahres: Drei Barça-Spielerinnen nominiert

In einer Woche ernennt die UEFA Europas Fußballerin des Jahres. Heute gab sie die drei Kandidatinnen bekannt.

Klar ist schon jetzt: Europas Fußballerin des Jahres 2020/21 stellt der FC Barcelona. Jenni Hermoso, Lieke Martens und Kapitänin Alexia Putellas sind die drei Nominierten für den Award.

Das Trio gewann in der vergangenen Saison mit dem FC Barcelona das Triple. Stürmerin Hermoso wurde dabei mit sechs Toren Torschützenkönigin. Mit 31 Treffern in 26 Spielen wurde sie außerdem zum dritten Mal in Folge Torschützenkönigin der spanischen Liga.



Flügelstürmerin Martens, die Preisträgerin der Saison 2016/17, hatte ebenfalls eine spektakuläre Saison in Barcelona mit 20 Toren und 16 Assists. Außerdem trug sie dazu bei, dass die Niederlande ihren Titel bei der EM in England verteidigen konnten.

Eine deutsche Spielerin war nicht unter den Top 10.

Die UEFA ernennt die Gewinnerin im Zuge der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase am nächsten Donnerstag in Istanbul.

Die Shortlist wurde gewählt von Trainern der Vereine, die am Achtelfinale der Champions League 2020/21 teilgenommen haben, den Trainern der zwölf bestplatzierten Mannschaften der aktuellen UEFA-Rangliste für Frauen-Nationalmannschaften sowie 20 von der ESM ausgewählten Journalisten.

UEFA-Frauentrainer des Jahres wird entweder Lluis Cortes (Spanien - FC Barcelona), Peter Gerhardsson (Schweden - Schwedische Frauen-Nationalmannschaft) oder Emma Hayes (England - Chelsea FC Women).