Europas Fußballer des Jahres: Was für jeden der Kandidaten spricht

Karim Benzema, Thibaut Courtois und Kevin De Bruyne stehen in der engeren Auswahl zu "Europas Fußballer des Jahres". Was spricht für die drei Finalisten?

Drei Kandidaten stehen in der engeren Auswahl zu Europas Fußballer des Jahres. Mit Karim Benzema und Thibaut Courtois sind gleich zwei Akteure von Champions-League-Sieger Real Madrid vertreten. Außerdem steht Kevin De Bruyne zur Wahl, die von der UEFA in Zusammenarbeit mit den European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker veranstaltet wird. Was spricht für jeden der drei Finalisten?

Karim Benzema (34, Real Madrid/Frankreich)

Karim Benzema geht als großer Favorit in die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Mit 44 Treffern in 46 Pflichtspielen hat der Franzose eine fabelhafte Saison gespielt. Zum Torschützenkönig in der Champions League machte er sich mit 15 Treffern, von denen er allein zehn in der K.-o.-Phase erzielte - darunter ein Hattrick im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG und ein ganz wichtiges Tor in der Viertelfinal-Verlängerung gegen Chelsea. Der 34-jährige Stürmer stellte damit einen Rekord von Cristiano Ronaldo ein.

Präsenz im Strafraum, Durchsetzungsvermögen und ein unwiderstehlicher Abschluss, dazu ein Anführer und Führungsspieler: Benzema zeigte in vergangenen Saison - es war vielleicht die beste seiner Laufbahn - alles, was sich Trainer von einem Stürmer erwarten.

Thibaut Courtois (30, Real Madrid/Belgien)

Eine grandiose Saison spielte auch Reals Torhüter Thibaut Courtois. Der Belgier, sowieso die unumstrittene Nummer eins bei den Königlichen, erwies sich auch in der vergangenen Saison als sicherer Rückhalt. Einen Sahnetag hatte der 30-Jährige im Finale der Champions League erwischt, als er Liverpools Angreifer mit seinen Paraden zur Verzweiflung brachte (kicker-Note 1) und mit neun abgewehrten Bällen einen Rekord seit Bestehen der detaillierten Datenerfassung aufstellte.

Im Anschluss durfte der Zwei-Meter-Mann zum ersten Mal in seiner Karriere den Henkelpott in die Höhe stemmen. Nicht nur deshalb feierte ihn die spanische Presse als "Gigant" oder sprach gar vom "Wunder des heiligen Courtois".

Kevin De Bruyne (31, Manchester City/Belgien)

Der Champions-League-Titel blieb Kevin De Bruyne auch in diesem Jahr verwehrt. Im Halbfinale scheiterten die Citizens an Real Madrid und mussten ihren Traum vom Henkelpott abermals begraben. Und doch hat der ehemalige Bundesliga-Profi (Bremen, Wolfsburg) eine starke Saison gespielt - mal wieder. In der Premier League wurde er erneut zum Spieler der Saison gewählt. Argumente sammelte der Belgier zuhauf: Nicht nur dank seiner Technik, Übersicht und Schnelligkeit war er wesentlicher Faktor im Spiel der Skyblues. Der Mittelfeldmann lieferte auch statistisch wieder ab: Mit 28 Torbeteiligungen in 30 Premier-League-Partien, darunter ein Viererpack gegen Wolverhampton, hatte er großen Anteil an der Verteidigung des Meistertitels.

Und bei seinem Klub ist der noch bis 2025 gebundene De Bruyne hoch angesehen. "Er ist ein besonderer Spieler und Mensch", sagt sein Trainer Pep Guardiola. De Bruyne sei, so der Katalane, einfach "nicht zu stoppen".