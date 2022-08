Europas Fußballer des Jahres: UEFA gibt Finalisten-Trio um Benzema bekannt

Wer beerbt Jorginho und Thomas Tuchel? Am Freitag hat die UEFA die Finalisten für Europas Fußballer und Trainer des Jahres bekanntgegeben. Real Madrid dominiert.

Führt an ihm überhaupt ein Weg vorbei? Jeweils als Torschützenkönig des Wettbewerbs führte Karim Benzema Real Madrid zur spanischen Meisterschaft und zum Gewinn der Champions League - in der Vereinssaison 2021/22 ragte wohl kein Individualist so heraus wie der bereits 34-jährige Franzose.

Benzema gilt als großer Favorit auf die Auszeichnung "Europas Fußballer des Jahres", die die UEFA in Zusammenarbeit mit den European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker veranstaltet. Am Freitag gab der europäische Fußballverband bekannt, dass außer dem Madrider Mittelstürmer noch dessen Teamkollege Thibaut Courtois und Kevin De Bruyne vom englischen Meister Manchester City zu den drei Spielern gehören, die unter den 15 Nominierten die meisten Stimmen erhalten haben.

Wie Jorginho (FC Chelsea) bei den Spielern kann auch dessen Coach Thomas Tuchel seinen Award "Trainer des Jahres" nicht verteidigen. In dieser Kategorie stehen neben Champions-League-Sieger Carlo Ancelotti (Real Madrid) Pep Guardiola (Manchester City) und Champions-League-Finalist Jürgen Klopp (FC Liverpool) zur Wahl.

Stimmberechtigt sind alle Trainer der Klubs, die 2021/22 an den Gruppenphasen von Champions, Europa und Europa Conference League teilgenommen haben, sowie 55 von den ESM ausgewählte Journalisten - einer aus jedem UEFA-Mitgliedsverband.

Lewandowski und Glasner nur Vierter

Auf dem undankbaren vierten Platz landete bei den Spielern Robert Lewandowski (Bayern, jetzt Barcelona) mit 54 Stimmen. Hinter dem Polen reihten sich Luka Modric (Real Madrid, 52), Sadio Mané (FC Liverpool, 51), Mohamed Salah (FC Liverpool, 46), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 25), Vinicius Junior (Real Madrid, 21) und Virgil van Dijk (FC Liverpool, 19) in den Kreis besten Zehn ein. Mit Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) schaffte es ein weiterer bisheriger Bundesliga-Spieler als Zwölfter unter die Top 15 (sieben Stimmen).

Bei den Trainern - hier bestand die Nominierungsliste aus einem Sextett - verpasste Kostics bisheriger Coach Oliver Glasner als Vierter knapp das Podium (75 Stimmen), Unai Emery (Villarreal, 74 Stimmen) und José Mourinho (AS Rom, 51) komplettieren die Top Sechs.

Verliehen werden die Auszeichnungen schließlich im Rahmen der Champions-League-Auslosung am 25. August. Die Shortlists für Europas Spielerin und Trainerin des Jahres gibt die UEFA kommende Woche bekannt.