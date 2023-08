Europas Fußballer des Jahres: Haaland erstmals unter den Top drei

Erling Haaland, Lionel Messi und erneut Kevin De Bruyne stehen in der engeren Auswahl zu "Europas Fußballer des Jahres". Was spricht für die drei Finalisten?

Drei Kandidaten stehen in der engeren Auswahl zu Europas Fußballer des Jahres, deren Namen machte die UEFA am Donnerstagnachmittag offiziell. Neben Lionel Messi und Kevin De Bruyne zählt erstmals Erling Haaland zu einer Top drei einer Wahl im Weltfußball. Die zu Europas Fußballer des Jahres wird von der UEFA in Zusammenarbeit mit den European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker veranstaltet. Am 31. August wird im Rahmen der Champions-League-Auslosung der Sieger gekürt. Doch was spricht eigentlich für jeden der drei Finalisten?

Kevin De Bruyne (32, Manchester City/Belgien)

Der einzige Kandidat unter den Top drei, der schon im Vorjahr zur engeren Auswahl gehörte, ist De Bruyne. Die Karriere des ehemaligen Bundesliga-Profis (Bremen, Wolfsburg) fand in der Saison 2022/23 ihre vorläufige Krönung: Mit Manchester City gewann der Belgier das Triple aus nationaler Meisterschaft, FA Cup und Champions League.

In der Königsklasse kam De Bruyne zehnmal zum Zug, lieferte besonders im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid beim 4:0 ein herausragendes Spiel ab (zwei Assists, kicker-Note 1,0). Im Finale musste er nach 36 Minuten vom Platz, sah aber, wie seine Mitspieler den 1:0-Erfolg gegen Inter Mailand nach Hause fuhren. In der Premier League schoss De Bruyne bei 32 Einsätzen sieben Tore und bereitete 18 weitere vor. Zum Triumph im FA Cup steuerte er in vier Partien fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Assists) bei - im Finale gegen Stadtrivale United legte er beide Treffer von Kapitän Ilkay Gündogan auf.

In der aktuellen Phase wäre die Auszeichnung ein klarer Stimmungsaufheller: Wegen einer erneut aufgebrochenen Oberschenkelverletzung beim Premier-League-Start gegen Burnley (3:0) wird De Bruyne den Skyblues "drei bis vier Monate" fehlen.

Erling Haaland (23, Manchester City/Norwegen)

Erstmals unter den letzten verbliebenen Kandidaten bei einer solchen Wahl steht Haaland - wahrscheinlich die erste von vielen noch folgenden Nominierungen. Bereits in seiner ersten Saison nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City schrieb der Norweger Premier-League-Geschichte: 36 Ligatore in nur einer einzigen Spielzeit waren zuvor noch keinem Profi gelungen - schon gar nicht in einer Debüt-Saison. Dazu kamen im englischen Oberhaus noch acht Vorlagen.

In der Champions League krönte Haaland seine famose Saison - zum zweiten Mal als Torschützenkönig des Wettbewerbs (zwölf Treffer in elf Spielen) - mit dem Henkelpott. Zum FA-Cup-Sieg steuerte er vor dem Finale drei Tore in vier Spielen bei. Im Mai wurde auch noch bekannt, dass Haaland zu Englands Fußballer des Jahres und zu Englands Spieler der Saison gewählt wurde. Dass bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres kaum ein Weg an ihm vorbeiführen wird, war klar.

Zum Start in die neue Premier-League-Saison erzielte Haaland beim 3:0 gegen Burnley direkt wieder zwei Tore. Der Triumph im UEFA-Supercup gegen Sevilla bedeutete für ihn den vierten Titel in diesem Kalenderjahr.

Lionel Messi (36, Inter Miami/Argentinien)

Das "Gegenteil" von Premiere erlebt Messi, der mittlerweile in den USA mit Inter Miami die Konkurrenz kräftig aufmischt - bislang "nur" im Leagues Cup. Der Argentinier krönte seine Karriere im vergangenen Winter mit dem WM-Titel, zu dem der 175-malige Nationalspieler (103 Treffer) maßgeblich beitrug. Das belegt alleine seine Statistik: sieben Einsätze, sieben Tore (davon vier Elfmeter), drei Assists, kicker-Notenschnitt 1,79.

Seine Zahlen im zweiten PSG-Jahr waren ebenfalls beachtlich, obwohl der französische Hauptstadtklub eine unterdurchschnittliche Saison spielte - bei 32 Ligue-1-Einsätzen markierte er 16 Tore und 16 Vorlagen. In der Königsklasse steuerte Messi bis zum Achtelfinal-Aus gegen die Bayern in sieben Partien vier Treffer und vier Assists bei. Seit seinem Wechsel nach Miami blüht der mittlerweile 36-Jährige regelrecht auf: In sechs Leagues-Cup-Begegnungen kommt er bereits auf zehn direkte Torbeteiligungen (neun Tore, eine Vorlage).