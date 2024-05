Europapokal-Triumph im Siebenmeterwerfen für Björgvin Pall Gustavsson und Alexander Petersson

Valur Reykjavik ist erstmals Europapokalsieger. Im EHF European Cup musste das Team um die Routiniers Alexander Petersson und Björgvin Pall Gustavsson am Ende ins Siebenmeterwerfen, um über den Sieg zu jubeln. Tragischer Held bei Olympiacos SFP Piräus war der frühere Bundesligaspieler Savvas Savvas, der nicht nur in der regulären Spielzeit, sondern auch im Siebenmeterwerfen den entscheidenden Wurf nicht im gegnerischen Kasten unterbrachte.

"Ich bin so dankbar, ein Teil dieser Gemeinschaft und dieser Familie zu sein. Das ist es, was mich so cool macht. Ich darf mit all diesen Jungs spielen. Sie haben gezeigt, was für großartige Krieger sie heute sind. Wir sind nicht nur der Schnellzug, sondern auch Krieger", so Björgvin Pall Gustavsson nach der Partie gegenüber Morgunbladid. "Die Leute wissen nicht, welcher Druck in der Halle herrschte. Wenn man so eine Leistung bringt und es nicht verdient hat, Europapokal-Sieger zu werden, hat man es nie verdient."

"Das ist ein Gefühl, das ich nie vergessen werde", freute sich Alexander Petersson gegenüber Morgunbladid. "Die Jungs glauben an das Projekt und an sich selbst. Sie glauben daran, dass sie nicht mit mehr als vier Toren verlieren werden. Der Glaube und der Charakter dieser Mannschaft sind großartig. Wir lagen mit sieben Toren zurück und waren bereit, das Spiel zu drehen."

Für das Duo Björgvin Pall Gustavsson und Alexander Petersson ist es übrigens nicht der erste gemeinsame Titel, mit dem isländischen Nationalteam gewannen beide 2008 Olympiasilber und 2010 EM-Bronze. Petersson hatte schon 2013 mit den Rhein-Neckar Löwen den EHF-Pokal gewonnen, für Gustavsson war es der erste Europapokalsieg.

Über 7000 Zuschauer in Griechenland

Angeführt von einem starten Benedikt Oskarsson (10 Tore) und mit dreizehn Paraden von Björgvin Pall Gustavsson hatte Valur Reykjavik sein Heimspiel mit 30:26 (14:14) gewonnen und war optimistisch nach Griechenland gereist. Den Griechen hatten im ersten Duell auch 10 Tore von Savvas Savvas nicht gereicht, der frühere Bundesligaspieler sollte sich mit weiteren 10 Treffern im Rückspiel am Ende mit 81 Saisontoren zumindest den Sieg in der Torschützenwertung sichern.

Das Hinspiel-Polster war schon beim 6:2 (9.) früh aufgebraucht, danach pendelte sich der Spielstand bei drei bis fünf Toren ein und virtuell hatte Olympiacos zur Pause beim 16:11 die Hand am Pokal. Die Führung wuchs sogar auf sieben Tore (22:15) an, doch Valur zeigte Comeback-Qualitäten und der Gesamtstand war beim 26:22 (50.) wieder ausgeglichen. Auch beim 30:24 (56.) war noch keine Vorentscheidung gefallen, Magnus Oli Magnusson mit dem 31:27 und Björgvin Pall Gustavsson mit einer Parade gegen Savvas Savvas retteten am Ende den Isländern das Siebenmeterwerfen.

Valur musste vorlegen, Olympiacos nachziehen. Die Isländer schickten Benedikt Oskarsson, Magnus Oli Magnusson, Isak Gustafsson und Allan Nordberg an den Strich, auch bei den Hausherren sollten Ivan Sliskovic, Georgios Papavasilis, Stefanos Michailidis und Dompris Charalampos die ersten vier Siebenmeter verwandeln. Es ging ins fünfte Duell und Agnar Smari Jonsson blieb nervenstark. Savvas Savvas hingegen scheiterte an Björgvin Pall Gustavsson und die Partie war entschieden.

"Ich hatte mir bereits vorgenommen, das X gegen ihn zu nehmen. Ich hatte während des ganzen Spiels zu Hause bei den Siebenmetern Ärger mit ihm gehabt. Er hatte mir das Leben schon schwer gemacht. Aber in diesem Spiel ging es nicht um diesen Siebenmeter oder irgendeine Leistung von mir, es ging einzig um Valur", so Gustavsson.

chs

Erfolgreichste Nationen im EHF European Cup Männer

Nation Titel Rumänien 7 Deutschland 6 Portugal 3 Dänemark 2 Serbien 2 Schweden 2 Griechenland 2 Norwegen 2 Schweiz 1 Slowenien 1 Belarus 1 Island 1

Mehrfachsieger im EHF European Cup Männer

Team Titel Jahre UCM Sport Re?i?a 3 2007, 2008, 2009 TuS N-Lübbecke 2 1997, 1998 Skjern Håndbold 2 2002, 2003 Sporting CP Lissabon 2 2010, 2017

Sieger und Finals in EHF European Cup Frauen (Euro City-Cup/Challenge-Cup)