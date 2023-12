Europapokal-Saisonbilanz: Nur noch Belgien vor der Bundesliga

Die Bundesligisten spielen eine starke Europapokal-Saison - was nicht allein für die UEFA-Fünfjahreswertung von Bedeutung ist.

Der FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund schon sicher im Achtelfinale der Champions League, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg in der Europa League weiter, Eintracht Frankfurt in der Europa Conference League: Noch bevor die Gruppenphasen abgeschlossen sind, wissen bereits sechs Bundesligisten, dass sie in ihrem Europapokal-Wettbewerb überwintern werden. Mit Union Berlin hat der siebte zumindest noch eine kleine Chance, nach der Champions in der Europa League weitermachen zu dürfen.

Ein Vergleich mit den anderen Ligen zeigt, wie überzeugend die Bundesliga in dieser Saison auf europäischer Bühne auftritt. Aus der UEFA-Fünfjahreswertung geht hervor, dass 2023/24 nur eine Liga mehr Punkte gesammelt hat: Belgien führt überraschend mit 9,400, dahinter kommt bereits Deutschland, das mit 9,357 inzwischen auch die in dieser Woche auf Platz fünf abgerutschte Türkei (9,000) überholt hat.

Podcast Wird das Hamburg-Derby auf der Bank entschieden? Vor der “Stadtmeisterschaft” in Hamburg: Walter, Hürzeler - was war da mal? Dazu eine Trainerentlassung in Lautern und die Frage: Welche Sport-Doku taugt was? alle Folgen

Die Premier League (3./9,250), die Serie A (4./9,142) und La Liga (6./8,562) liegen allesamt hinter der Bundesliga, was in doppelter Hinsicht Hoffnung macht. Für Deutschland geht es nämlich nicht nur darum, mit einem guten Abschneiden eine Top-Vier-Platzierung in der Fünfjahreswertung zu verteidigen, die vier fixe Champions-League-Startplätze garantiert. Zusätzlich winkt im Zuge der großen Europapokal-Reform den beiden Verbänden mit den meisten Punkten im Folgejahr ein zusätzliches Ticket für die Königsklasse.

Die Bundesligisten holten bislang 2,0 Punkte im Schnitt

Derzeit ist die Bundesliga dabei voll auf Kurs, zumal Belgien Royal Antwerp (null Punkte nach fünf Champions-League-Spielen) "verlieren" wird und Club Brügge genau wie KAA Gent "nur" in der Conference League spielt, die den Verbänden weniger Punkte einbringt. Außerdem drohen sich die Premier-League-Klubs in der Champions League mit Manchester United und Newcastle United schon vor der K.-o.-Runde zu halbieren.

Obwohl in dieser Woche nur der BVB, Leverkusen und Freiburg als Sieger vom Platz gingen, kommt die Bundesliga insgesamt nach 35 Europapokalspielen in dieser Saison - Qualifikationsspiele nicht mitgerechnet - auf beachtliche 22 Siege und vier Unentschieden bei neun Niederlagen, ergo einen Punkteschnitt von exakt 2,0. Das toppen bislang nur die acht englischen Klubs knapp (2,05).