Europapokal kompakt: Vorentscheidende Duelle um Viertelfinaltickets

Die EHF Champions League geht in den vorletzten Spieltag, es könnten alle wichtigen Entscheidungen fallen. Bietigheim muss am Sonntag zum Dritten CSM Bukarest. Am Samstag sind die deutschen Klubs in der EHF European League gefordert, Bensheim/Auerbach empfängt die Neptunes de Nantes, der Thüringer HC reist zu Dunarea Braila.

Champions League Frauen

Vorletzter Spieltag in der Gruppenphase, neben Györi Audi ETO können auch drei weitere Klubs vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale lösen. Zum einen ist dies Györ-Verfolger Odense in der Gruppe A, der beim Siebten Buducnost Podgorica klar favorisiert ist. Verfolger CSM Bukarest hat am Sonntag Bietigheim zu Gast und muss gewinnen, um sich ein mögliches Endspiel in Dänemark am letzten Spieltag zu erkämpfen. Nach dem 28:24-Hinspielerfolg würde den Rumäninnen dann ein einfacher Auswärtserfolg für Platz 2 reichen.

In der Gruppe B können HB Metz und das Team Esbjerg den entscheidenden Schritt machen. Die Lothringerinnen müssen zum Dritten Ikast, Esbjerg hat hingegen Krim Ljubljana zu Gast. Ein Fernduell um das Weiterkommen liefern sich die Sloweninnen noch mit Rapid Bukarest, das zum punktlosen Schlusslicht Zaglebie Lubin reist, und dem FTC Budapest, der den auf Rang vier liegenden Titelverteidiger Vipers Kristiansand empfängt.

Spitzenreiter Györi Audi ETO hat ein Derby beim DVSC Debrecen, rechnerische Chancen auf den Sprung ins Viertelfinale hat auch noch der französische Topklub Brest Bretagne, der das punktlose Schlusslicht IK Sävehof empfängt. Allerdings darf dafür Odense keinen Punkt mehr holen und Bukarest darf maximal einen Sieg erreichen.

EHF European League

In der EHF European League steigt der vorletzte Spieltag der Gruppenphase. In vier Viergruppen kämpfen sechzehn Teams um den Einzug ins Viertelfinale, darunter sind mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach auch zwei deutsche Vereine. Borussia Dortmund und der VfL Oldenburg sind in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Im Hinspiel war die HSG Bensheim/Auerbach beim 27:39 den Neptunes de Nantes klar unterlegen. Die Französinnen könnten mit einem weiteren Sieg schon vorzeitig das Viertelfinalticket buchen. Spitzenreiter CS Gloria Bistrita-Nasaud muss zu FunFloor Lublin.

"Für mich war Nantes der Top-Favorit in unserer Gruppe. Sie sind eine Spitzenmannschaft mit drei Weltmeisterinnen und müssen unbedingt gegen uns gewinnen. Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel für uns, wir sind nicht der Favorit in diesem Spiel. Wir werden versuchen, alles zu investieren. Wir freuen uns darauf, wir werden wieder lernen und Dinge mitnehmen. Und wir werden das letzte Heimspiel genießen", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

Der Thüringer HC führt die Tabelle der Gruppe B verlustpunktfrei an und kann nun mit einem weiteren Sieg bei Dunarea Braila vorzeitig den Gruppensieg fixieren. "Wir wollen es gar nicht darauf ankommen lassen, dass Braila was bei Chambray liegen lassen muss und wir die Drucksituation in Zagreb haben", so THC-Chefcoach Herbert Müller. "Wir dürfen nicht höher als mit drei Toren verlieren, aber wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Was ich sehen will ist, dass die Mannschaft geschlossen wieder aufsteht und bis zum Umfallen kämpft."

"Wir freuen uns auf dieses Spiel gegen einen der Favoriten auf den Sieg in der EHF European League. Im ersten Spiel in Thüringen waren sie besser als wir und haben eine 10:3-Führung herausgespielt, von der wir nur schwer zurückkommen konnten, aber wir hoffen, dass wir viel aus diesem Spiel gelernt haben und wollen uns in diesem Spiel von unserer besten Seite zeigen", so Brailas Trainer Jan Leslie.

In der Gruppe A haben die Topteams den Heimvorteil und können das Viertelfinalticket buchen. Podravka Vegeta Koprivnica empfängt den Dritten Vac und Storhamar HE hat Schlusslicht Nykøbing zu Gast. In der Gruppe D stehen sich mit Mosonmagyarovar und Sola zwei Teams gegenüber, die mit 6:2 Zählern gestartet sind. In Lauerstellung ist der spanische Vertreter Costa del Sol Malaga, der das punktlose Schlusslicht Targu Jiu empfängt.

