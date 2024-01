Europapokal kompakt: THC siegt in Zagreb, Bietigheim und Flames am Sonntag gefordert

Im internationalen Wettbewerb stehen sowohl in der Champions League wie auch der European League Spiele in der Gruppenphase auf dem Programm. Mit der SG BBM Bietigheim, dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach sind drei Klubs aus der Handball Bundesliga Frauen gefordert.

Champions League Frauen

Schlüsselspiel für die SG BBM Bietigheim, denn der auf Rang 3 liegende Deutsche Meister empfängt am Sonntag den Zweiten Odense, der aus den ersten acht Partien zwei Zähler mehr gesammelt hat. Bietigheim war mit fünf Siegen furios gestartet, kassierte aber nun zuletzt drei Niederlagen in Serie durch das 29:42 im ersten Duell in Dänemark sowie die beiden Niederlagen gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Györ.

"Gegen Odense zu spielen ist immer schwierig. Im ersten Spiel haben wir nicht gut gespielt, jetzt wollen wir es besser machen und zählen auf die Unterstützung unserer Fans", erklärte Bietigheims Cheftrainer Jakob Vestergaard, der auch auf ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk seiner Mannschaft hofft.

Die Ungarinnen hatten am Samstag das punktlose Schlusslicht IK Sävehof zu Gast und siegten deutlich mit 39:20. Zudem gehen noch Brest Bretagne und DVSC Debrecen mit je sieben Pluspunkten ins direkte Duell - die Französinnen um Katharina Filter siegten deutlich mit 38:28. Mit Blick auf den Einzug in die Play-offs steht Buducnost Podgorica am Sonntag beim CSM Bukrest unter Zugzwang.

In der Gruppe B empfing Spitzenreiter Team Esbjerg ebenfalls Zaglebie Lubin mit das Schlusslicht, siegte am Ende mit 32:26. Gleich vier Teams hatten aus den ersten acht Partien je sieben Zähler gesammelt, am Samstag konnte Krim Ljubljana gegen Rapid Bukarest im direkten Duell mit 25:24 gewinnen. Am Sonntag muss der FTC Budapest zum Dritten Ikast Haandbold und Titelverteidiger Vipers Kristiansand reist zum Tabellenzweiten HB Metz.

EHF European League

In der EHF European League ist die Gruppenphase gestartet. In vier Viergruppen kämpfen sechzehn Teams um den Einzug ins Viertelfinale, darunter sind mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach auch zwei deutsche Vereine. Borussia Dortmund und der VfL Oldenburg waren in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Der Thüringer HC ist seiner Favoritenrolle zum Auftakt der Gruppenphase in der European League gerecht geworden. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Samstagnachmittag vor 500 Zuschauern beim kroatischen Meister Lokomotiva Zagreb trotz einer holprigen ersten Halbzeit sicher mit 28:21 (13:13) durch. Mit jeweils sieben Toren avancierten Johanna Reichert und Kathrin Pichlmeier zu den besten Werferinnen des THC.

Wir haben einen verdienten Kampfsieg eingefahren, wobei wir uns unnötig das Leben schwer gemacht haben. Wir haben zunächst keinen Fuß in die Halle bekommen und haben ewig gebraucht, bis wir das Spiel an uns reißen konnten", so THC-Chefcoach Herbert Müller. » Spielbericht Lokomotiva Zagreb - Thüringer HC

Im zweiten Gruppenspiel treffen HC Dunarea Braila (Rumänien) und Chambray Touraine (Frankreich) aufeinander. "Das erste Spiel ist immer das schwerste, aber wir würden dieses Jahr gerne mit einem Sieg beginnen. Chambray hat dieses Jahr ein wirklich gutes Team. Ich habe sie schon einmal getroffen und sie haben immer ein gutes Spiel gezeigt, mit einem sehr aggressiven Angriff, schnellem Handball und einer starken Abwehr. Wir müssen also auf alles vorbereitet sein, was sie haben", so Brailas Spielmacherin Kristina Liscevic über Gegner Chambray.

Die HSG Bensheim/Auerbach muss zu den Neptunes de Nantes nach Frankreich. "Wir sind der absolute Underdog. Ich glaube, dass Nantes der Top Favorit ist. Die haben drei Weltmeisterinnen in ihren Reihen. Aber wir freuen uns total drauf, uns mit richtig starken Gegnern zu messen. Wir werden da hinfahren und alles investieren. » Vorbericht Neptunes de Nantes - HSG Bensheim/Auerbach

Schon am Samstag eröffneten der CS Gloria 2018 Bistrita aus Rumänien und MKS FunFloor Lublin aus Polen die Gruppe C. "Ich möchte, dass wir mit Freude spielen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Dieser Wettbewerb steckt voller Überraschungen und ich hoffe, dass Gloria dieses Jahr eine angenehme Überraschung sein wird!", so Bistritas Spielmacherin Cristina Laslo vor dem 26:23-Heimsieg.

Die Gruppe A hielt ein skandinavisches Derby zwischen NFH Nykøbing (Dänemark) und Storhamar HE (Norwegen) bereit, die Gäste feierten am Ende einen 27:26-Auswärtserfolg. Am Sonntag hat der ungarische Vertreter Praktiker Vac die Mannschaft von Podravka Vegeta Koprivnica aus Kroatien zu Gast. Auch in der Gruppe D hat mit Motherson Mosonmagyarovari KC ein Team aus Ungarn den Heimvorteil gegen die Rumäninnen von CSM Targu Jiu auf seiner Seite und konnte diesen zu einem 33:27-Heimsieg nutzen. Die Norwegerinnen von Sola HK müssen am Sonntag nach Spanien zu Costa del Sol Malaga.

