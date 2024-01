Europapokal kompakt: THC bleibt makellos

Heimspiel in der Gruppenphase der Handball European League für die HSG Bensheim/Auerbach. Der Thüringer HC muss hingegen ebenso nach Frankreich reisen wie die SG BBM Bietigheim in der Champions League.

Champions League Frauen

Mit dem 33:29-Auswärtssieg beim schwedischen Doublesieger IK Sävehof vergangenen Samstag hatten die SG-Ladies den dritten Tabellenplatz in der Champions League-Gruppe A zurückerobert und erstmals in der Klubgeschichte die Teilnahme an den Play-offs klar gemacht.

Den Platz auf dem Podest der Gruppe A konnte die SG BBM jedoch nicht halten. Gegen Brest Bretagne legten die Süddeutschen zwar im ersten Durchgang fulminant vor, bekamen in der zweiten Durchgang aber die gesamte Wucht der Bretoninnen zu spüren. Diese machten aus einem 13:17 zur Pause mit einem 24:13 -Halbzeitergebnis in den zweiten 30. Minuten einen überzeugenden 37:30-Sieg.

» Spielbericht Brest Bretagne - SG BBM Bietigheim

Die Parallelgruppe eröffnete der FTC Budapest mit einer knappe Heimniederlage gegen Tabellennachbar Krim Ljubljana. Letztere festigten dadurch den 5. Platz. Ikast Handbold fuhr derweil einen knappen Sieg ein, Titelverteidiger Vipers Kristiansand hielt mit einem Sieg gegen Team Esbjerg den Rückstand bei vier Punkt. Tabellenführer HB Metz gewann zudem bei Schlusslicht Zaglebie Lubin.

» Tabellen EHF Champions League Frauen

EHF European League

In der EHF European League endet die Hinrunde der Gruppenphase. In vier Viergruppen kämpfen sechzehn Teams um den Einzug ins Viertelfinale, darunter sind mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach auch zwei deutsche Vereine. Borussia Dortmund und der VfL Oldenburg waren in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Da die Weststadthalle in Bensheim nicht den Anforderungen der EHF entspricht, weichen die Flames gegen den MKS Perla Lublin nach Elsenfeld aus, der Heimstätte des TV Großwallstadt. Im Duell der beiden bis dahin punktlosen Teams fuhr die HSG Bensheim/Auerbach dort einen 35:29-Sieg ein. Historisch, es war der erste Sieg der Vereinsgeschichte gegen ein internationales Team.

» Spielbericht HSG Bensheim/Auerbach - MKS Perla Lublin

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC steuern in der European League derweil klar auf Viertelfinalkurs. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Sonntagnachmittag beim französischen Club Chambray Touraine nach einer glänzenden zweiten Halbzeit mit 32:25 (15:16) durch und führt mit 6:0 Punkten die Vorrundengruppe B an. Als beste Werferin des THC zeichnete sich Nationalspielerin Annika Lott aus, die bei ihrer Rückkehr nach auskuriertem Muskelfaserriss neunmal traf.

In der Gruppe A zog Podravka Vegeta Koprivnica im direkten Duell vor heimischer Kulisse an Tabellenführer Storhamar vorbei. Im Tabellenkeller wollen sicherte sich Vac gegen Nykøbing den ersten Sieg. In der Gruppe D reist Tabellenführer Mosonmagyarovar zu Verfolger Malaga. Die Norwegerinnen von Sola HK gewannen ihr Heimspiel gegen Targu-Jiu.

» Tabellen EHF European League Frauen